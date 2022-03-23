В России заявили о невозможности исключения страны из ВТО

В марте палата представителей конгресса США проголосовала за законопроект, предусматривающий призыв к торговому представителю США в ВТО инициировать вопрос о пересмотре торговых уступок России и приостановке членства страны в организации.

«Они хотят, но вряд ли смогут. Есть многочисленные процедурные проблемы, поэтому я не думаю, что эта идея вообще в настоящее время всерьез рассматривается. Она не имеет каких-либо серьезных шансов на реализацию», — пояснил Медведков .

Эксперт отметил, что даже этот процесс «чудом» будет начат, среди 164 стран, входящих в ВТО, придется провести сразу два голосования, причем за исключение России из ВТО должны будут проголосовать две трети участников, а на втором голосовании – три четверти. По словам Медведкова, это «почти невероятно».