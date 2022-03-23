Названы последствия выхода России из ВТО

Если мы поделим все страны мира на две части, на те, которые ввели против нас санкции, и те, которые не ввели, то с точки зрения объёмов нашей торговли, получится примерно поровну. И вторая половина, очевидно, будет увеличиваться, и в торговле с этими странами нормы ВТО будут продолжать применяться в полном объеме. Но правила ВТО, я думаю, будут применяться в каком-то объёме и в торговле со странами-санкционерами, — отметил Медведков.