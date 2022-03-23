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1 час назад

Путин: Россия переведет расчеты за поставки газа в Европу в рубли

Лера Букина

Оплата поставляемого страной природного газа будет производиться в российской валюте. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, передает RT.

«Поставлять наши товары и в ЕС, в США, и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла, поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты, начнём с природного газа, по переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», — подчеркнул глава государства.

Это касается отказа от использования от «всех скомпрометировавших себя валют», уточнил Путин.

Ранее специалисты одного из 12 банков, входящих в американскую Федеральную резервную систему (ФРС), назвали последствия, которыми грозит мировой экономике украинский кризис. Согласно их данным, спецоперация России на Украине будет иметь «далеко идущие последствия для перехода на возобновляемые источники энергии».

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