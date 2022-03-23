«Поставлять наши товары и в ЕС, в США, и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла, поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты, начнём с природного газа, по переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», — подчеркнул глава государства.