Резкий отказ от нефти и газа из России таил бы в себе риски, в том числе, для европейской промышленности, но Германия работает над сокращением энергозависимости. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью, которое опубликовано в среду в Die Zeit

"Зависимость от российского импорта мы сократим быстрее, чем некоторые думают, но в одночасье это не получится сделать. Резкая остановка поставок таит в себе существенные угрозы для всей Европы, это должно быть понятно всем. Речь не о том, чтобы зимой надевать свитер потеплее, как некоторые легкомысленно говорят. Речь о том, что в зависимости от обстоятельств, не будут отапливаться квартиры, больницы, дома престарелых и школы и что не будут получать энергию промышленные предприятия. На кону оказались бы сотни тысяч рабочих мест", - сказал канцлер.

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В этой связи федеральное правительство сохраняет свою позицию, добавил Шольц.

"Мы не хотим останавливать импорт нефти и газа", - заявил глава правительства.

Германия поставила цель добиться климатической нейтральности к 2045 году.

Еврокомиссия в марте предложила странам ЕС план сокращения зависимости от поставок российского газа на 67% до конца этого года в связи с конфликтом на Украине.

Власти и энергетические компании Германии готовят промышленные предприятия к возможным ограничениям в энергоснабжении зимой в случае отказа от российского газа. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленных лиц.

Две компании с заводами на востоке и юго-востоке ФРГ рассказали изданию, что местные поставщики предупредили их о возможном снижении поставок газа к концу 2022 года.

Федеральное сетевое агентство страны подтвердило, что контактирует с предприятиями относительно подготовки к «неизбежным отключениям» в случае нехватки углеводородов. При этом в ведомстве рассчитывают на то, что этого все-таки не произойдет.

По данным газеты, 18 марта представители химической и фармацевтической промышленности провели встречу с Федеральном сетевым агентством, в ходе которой заявили, что почти все сектора, в том числе сельское хозяйство, автомобилестроение, косметика и гигиена, будут вынуждены сократить производство.

Возможный отказ Германии от российского газа может привести к крупным переменам на энергетическом рынке, продовольственному дефициту, а также к волне заболеваний. Об этом пишет издание Die Welt.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек предупредил, что в этом случае речь пойдет об «общем ущербе для экономики и общества в целом». Давление на Германию со стороны других стран ЕС возросло после выступления президента Украины Владимира Зеленского в бундестаге. Берлин призывают ввести запрет на поставки российских углеводородов.

В МЧС Германии предупредили, что при отсутствии подогрева здания возникнут проблемы с водоснабжением. Население, которое окажется в условиях экстремальных холодов, возможно, начнет растапливать печи и камины или «строить неправильные очаги и поддерживать огонь влажной древесиной или горючим мусором. Это в свою очередь может привести к росту числа пожаров и пожарных работ, а телефоны экстренных служб не будут справляться с числом звонков», отметили в немецком ведомстве.

Германия не меняла позицию по поставкам нефти из России, в одночасье отказаться от ее импорта Берлин не может. Об этом заявил представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт, комментируя возможность введения ЕС эмбарго на российскую нефть.

Ранее Reuters, ссылаясь на дипломатические источники, сообщил, что ЕС прорабатывает пятый пакет антироссийских санкций. В документе в частности предлагается ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы.

"Правительство по-прежнему убеждено, что оно не может отказаться от импорта нефти из России, - заявил Хеберштрайт. - Это позиция кабмина, в ней, по моей информации, изменений нет".

Корреспондент газеты Washington Post Дж. Маккалоу считает, что у нефтегазовой промышленности Канады не получится удовлетворить спрос Евросоюза при отказе от российских нефти и газа, пишет новостной портал РИА Новости, ссылаясь на издание.

Маккалоу объяснил, что, если ЕС откажется от ежедневных поставок российской нефти в объеме 3 млн барр., Канада будет вынуждена осуществить перенаправление экспорта из США в Европу или увеличить добычу ресурса.

Он также рассказал, что для снабжения ЕС 155 млрд куб. м. газа Канаде требуется большое количество кораблей, а данные мощности у нее в настоящий момент отсутствуют.

Тысячи британских компаний испугались огромного роста счетов за электроэнергию при возможном уходе дочерней компании «Газпрома» — Gazprom Energy — из страны. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на заявления представителей промышленности.

FT указали, что российской компании на данный момент пытаются найти нового владельца. Однако власти Великобритании планируют ввести в Gazprom Energy «особую администрацию», что может означать так называемую национализацию предприятия.

Представители бизнеса поделились, что большинство их контрактов было согласовано задолго до того, как оптовые цены на энергию начали расти. То есть они ниже рыночного уровня.

По мнению британских компаний, если контракты будут разорваны, им уже не получится найти нового поставщика, который возьмет на себя риски в условиях постоянного колебания цен. Но если такой поставщик будет, цены на энергию вырастут многократно.

22 марта в британском подразделении «Газпрома» по розничным поставкам — Gazprom Energy — опровергли слухи о национализации компании в Великобритании. В компании подчеркнули, что являются одним из крупнейших участников газового рынка Великобритании, и готовы продолжать добросовестно выполнять взятые на себя обязательства по поставкам газа жителям страны.

Впервые за много лет у США нет плана того, как сохранить энергетическую безопасность в условиях геополитического кризиса. Об этом написал обозреватель Робинсон Мейер для американского издания The Atlantic. Причиной стал запрет на импорт российской нефти.

«Энергобезопасность после запрета на импорт российской нефти превращается в крах. Цены на бензин в США быстро растут, а Саудовская Аравия игнорируют просьбы американского президента Джо Байдена о помощи. Политика чистой энергии тоже провалилась, ведь никаких законов, которые снизили бы зависимость США от нефти, так и не было принято», — сообщает The Atlantic.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что главы МИД Евросоюза будут обсуждать санкции против нефтяной отрасли России. Причиной для новых ограничений против России стала операция на территории Украины. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась утром 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.

Вопрос эмбарго на поставки нефти из России действительно обсуждается в Евросоюзе, но это ударит по всем, и европейцам будет хуже, чем американцам, которые останутся "при своих". Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, главы европейских министерств иностранных дел будут обсуждать новые санкции против России, среди которых - запрет на импорт нефти. "Насколько мы знаем, эта тема активно обсуждется - эмбарго на поставки нефти, - сказал Песков. - Очень сложная тема, потому что такое эмбарго повлияет, причем очень серьезно, на мировой нефтяной рынок в целом". "Очень серьезно в худшую сторону повлияет на энергобалансы на европейском континенте", - добавил он.

"Очевидно, что американцы останутся "при своих" и будут чувствовать себя гораздо лучше, чем европейцы. Европейцам придется тяжело", - спрогнозировал Песков. "Это решение ударит по всем", - заключил он.

Отказ Европы от российского газа в настоящий момент невозможен. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с фракцией ЛДПР.

"Это в настоящее время точно невозможно. Дальше можно объявлять, что угодно. По нефти то же самое, сейчас заместить российскую нефть невозможно", - сказал Новак. "В крайнем случае диверсифицируем поставки в направлении азиатских рынков, там и рынок растет выше мирового в среднем. Хороший рынок", - добавил вице-премьер.

Он также заявил, что уход иностранных нефтесервисных компаний с российского рынка не окажет значительного влияния на состояние отрасли, так как российские специалисты, работавшие в них, останутся в стране.

"У нас достаточно высокий уровень компетенций у наших компаний. В иностранных компаниях [которые заявляют о возможном уходе с рынка РФ] работают наши люди, поэтому, даже если они объявят об уходе, то все равно [специалисты этих] компаний продолжат работать", - пояснил он.

Новак также добавил, что кабмин рассматривает меры поддержки нефтесервисной отрасли, чтобы иметь возможность сохранить добычу нефти и газа на текущих уровнях.

Если против России введут санкции на продажу энергоресурсов, то в мировой энергетической отрасли наступит коллапс. О возможной катастрофе на правительственном часе в Госдуме предупредил вице-премьер Александр Новак, пишет РИА Новости.

По его словам, доля экспорта российских энергоресурсов составляет порядка 20 процентов от мирового уровня торговли. Такие объемы невозможно компенсировать в сжатые сроки.

«Рост цен на энергетические ресурсы при этом может быть абсолютно непредсказуемым», — заключил чиновник.

Запрет на импорт российской нефти и ряда других энергоносителей США ввели в начале марта. Поводом для этого стал вооруженный конфликт на Украине. После этого остановить закупки до конца 2022 года пообещала Великобритания. Другие европейские страны указывают, что пока не в состоянии заменить поставки из России.

В понедельник, 21 марта, Новак не исключал, что при полном отказе от российской нефти стоимость сырья может вырасти до 300 долларов за баррель. Впрочем, сам он считает такой вариант развития событий маловероятным, поскольку Россия диверсифицирует поставки.

Помимо официальных санкций западных стран, проблем добавляет позиция нефтетрейдеров, которые отказывают от контрактов на покупку российской нефти. Одним из редких исключений стала индийская Hindustan Petroleum Corp., которая согласилась приобрести нефть марки Urals с существенным дисконтом.

Экономист Василий Колташов согласился с недавним заявлением вице-премьера Александра Новака, что топливо в мире подорожает до нескольких сотен долларов за баррель, если западные страны откажутся от российской нефти, сообщает infox.ru. По его словам, это вполне закономерно, ведь рост цен прогнозировался ещё несколько лет назад. Эксперт также обратил внимание, что западные страны ведут не совсем грамотную монетарную политику, что и приводит к росту цен на энергоносители.

Действительно, цены на нефть могут дойти до $300 в том случае, если Запад решит отлучить Россию от рынка нефти. Подорожание до $200–300 я прогнозировал ещё год назад. Сейчас эта цена кажется абсурдной и безумной, но это тот уровень, которого она должна была достичь, пройдя историческую отметку в $146 за баррель, — отметил Колташов.

По мнению эксперта, причина такого взрывного роста цен на топливо не обусловлена ситуацией на Украине или санкциями.

Причина в том, что в западных странах долгие годы создавалась избыточная денежная масса, и именно она оказывает давление на товарные цены, — заключил эксперт.