Россиянам рассказали о будущем рынка одежды

Глава Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров раскрыл судьбу отечественного рынка одежды после введения западных санкций. На эту тему он высказался на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, трансляция которого ведется на сайте телеканала «Россия-24».

Мантуров заявил, что уход иностранных компаний не спровоцирует у россиян проблем при покупке одежды.

Видео дня

«Конечно, наши потребители привыкли к многообразию торговых марок, в первую очередь зарубежных (...) Мы не торопимся искать замену одних иностранцев другими», — уточнил специалист.

Глава Минпромторга напомнил, что в стране существует больше тысячи марок одежды, обуви и аксессуаров, которые станут альтернативой ушедшим брендам.

«И сейчас время, чтобы начали подрастать российские производства и бренды, стали появляться новые сети одежды и обуви. И мы будем всесторонне помогать нашим компаниям в этой работе», — заключил он.

Германская компания-производитель модной одежды Hugo Boss AG закрывает свои магазины, а также приостанавливает онлайн-торговлю на территории России. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении компании.

Отмечается, что данное решение было принято на фоне событий вокруг Украины.

"Трудно оценить последствия потенциальной дальнейшей эскалации войны на Украине для общего экономического и секторального роста", - подчеркивается в сообщении.



"По состоянию на 9 марта Hugo Boss временно закрыл свои магазины и приостановил всю розничную и онлайн-торговлю в России", - указывается в тексте.

При этом уточняется, что на Россию и Украину пришлось около 3% продаж компании в 2021 году. Вместе с тем в Hugo Boss заверили, что "будут оказывать всем пострадавшим сотрудникам финансовую и операционную поддержку, а также поддерживать тесные контакты со своими деловыми партнерами".

Германская компания Puma, специализирующаяся на выпуске спортивной обуви, одежды, инвентаря и парфюмерии, объявила о прекращении поставок продукции в Россию и приостановке работы своих магазинов на территории РФ в связи с событиями на Украине. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в субботу на ее странице в Twitter.

"Мы временно прекратили поставки нашей продукции в Россию", - отмечается в сообщении. "Мы приняли решение приостановить работу всех наших магазинов на территории РФ", - сообщается в тексте.

При этом указывается, что Puma также приостановила действие контракта с Российской федерацией баскетбола.

Ряд крупных иностранных компаний уже приостановил свою деятельность в России из-за ситуации вокруг Украины. В частности, германский концерн по производству спортивной обуви и одежды Adidas прекратил партнерское соглашение с Российским футбольным союзом.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Копания Inditex, которая владеет брендами Zara, Bershka и рядом других, прекращает торговлю в России, закрыв все торговые точки и онлайн-магазин. Об этом сообщает испанское издание El Mundo, ссылаясь на сообщение компании.

«В нынешних обстоятельствах компания не может гарантировать непрерывность операций в Российской Федерации и временно приостанавливает свою деятельность», — отмечается в сообщении Inditex.

Кроме Zara, Inditex управляет магазинами Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear и других брендов, которые также будут закрыты.

Inditex — испанская компания, владелец крупных сетей магазинов, мировой лидер в сфере розничной торговли одеждой. Она управляет 6,6 тыс. магазинов по всему миру, где на бренд Zara приходится треть из них.

Крупнейшая мировая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) объявила, что временно приостанавливает продажи на территории России в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.

«H&M Group приняла решение временно приостановить все продажи в России. Магазины на Украине уже закрыты для обеспечения безопасности клиентов и коллег», — говорится в заявлении.

В компании отметили, что следят и оценивают ситуацию, а также ведут диалог с акционерами.

Один из самых популярных в России иностранных онлайн-ретейлеров одежды ASOS объявил, что теперь не доставляет товары в Россию. Британская платформа работала в стране с 2013 года, и российский рынок входил в число самых успешных. По словам руководителя площадки Владимира Долгополова, к лету 2013 года у Asos.ru было уже более 7,1 млн постоянных клиентов. Отправлять заказы в Россию отказались и другие сайты одежды и аксессуаров.

Второго марта клиенты сайта ASOS столкнулись с проблемами во время заказа — при оформлении позиций появлялось объявление, что ретейлер перестал доставлять одежду в Россию. Временная это мера или постоянная, на баннере не сообщалось.

К онлайн-площадке ASOS присоединились и другие крупные продавцы одежды, обуви, аксессуаров и техники. Схожие объявления появились на сайте спортивной компании Nike и платформ, принадлежащих компании Net-a-Porter Group: Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet.

Покупателей предупредили, что из-за ситуации на Украине компаниям придётся остановить поток товаров в Россию. Что именно стало причиной — санкции, к которым присоединились ретейлеры, или закрытые границы, мешающие доставке одежды, — не уточнялось.

Конгломерат производителей предметов роскоши Kering приостановил работу бутиков своих брендов в России. Соответствующее сообщение появилось в Instagram-сториз группы.

«Из-за возрастающей озабоченности в связи с ситуацией в Европе Kering временно закрывает в России магазины своих Домов, которыми группа управляет непосредственно в стране. Kering и его дома продолжит поддерживать местных сотрудников и внимательно следить за развитием ситуации», — говорится в объявлении конгломерата.

В число модных домов группы входят Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Saint Laurent, а также производитель часов Ulysse Nardin.

Бутики брендов LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), Hermes и Chanel будут временно закрыты на территории России в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявления представителей компаний, пишет ТАСС.

На территории России находятся 124 магазина, которые принадлежат французской группе люксовых компаний.

Об аналогичном решении объявила Chanel. В России насчитывается 17 бутиков этого бренда, а также торговые точки в крупных торговых комплексах, где работает 371 сотрудник.

«Мы больше не будем доставлять товары в Россию, мы закроем наши магазины и уже приостановили интернет-торговлю. Безопасность наших сотрудников является нашим приоритетом, и мы по-прежнему тесно связаны с нашими местными командами, которые мы будем продолжать поддерживать», — указали в компании.

Объявивший о временном закрытии Hermes на своей странице в LinkedIn также добавил, что поддержит членов своей российской команды. Как пишет AFP, компания на неопределенное время отложила планы по открытию собственного магазина в Санкт-Петербурге в 2022 году.

Российские компании с начала марта значительно подняли цены на отечественные и импортные товары. При этом подорожание коснулось даже тех товаров, которые были завезены в старых партиях по прежним ценам, указали «Известия». По данным газеты, за полторы недели обувь подорожала на 3000–8000 рублей, телефоны на 15 000 — 20 000 рублей, вдвое взлетела в цене парфюмерия. По словам экспертов, бизнес старается нарастить оборотный капитал и не допустить пустых полок в магазинах.

По данным издания, в марте продукция Melon Fashion Group (бренды Zarina, befree, Love Republic, sela) подорожала на 80%. Значительно прибавили в цене товары, которые в феврале продавались со скидками. Сотрудники магазинов группы пояснили «Известиям», что повышение цен коснулось большей части ассортимента, как старой, так и новой коллекции. В компании не ответили на запрос издания.

В сети магазинов «Рандеву» расценки на обувь поднялись вдвое, примерно на 3000–8000 рублей за полторы недели. По словам сотрудницы одного из магазинов, повышение цен проходило в два этапа, и это ещё не предел. Уточняется, что рост цен связан с прекращением поставок обуви из Европы.

По словам основательницы бренда Akhmadullina Dreams, рост цен в товарной линейке составил в среднем 20%. Больше всего подорожали модели со сложным дизайном или конструкцией, которые представлены в коллекции ограниченным тиражом. Подорожание произошло из-за курса доллара, поскольку часть одежды отшивается в Китае.

Из-за скачка курса валют примерно на 30% подорожали товары 12 Storeez. Магазины парфюмерии и косметики «Л'Этуаль» и «Рив Гош» также значительно подняли цены на свою продукцию. Наибольшее подорожание, по словам сотрудников магазинов, произошло в премиальном сегменте.

По словам гендиректора «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, ретейлеры пересмотрели цены на завезённые в феврале товары и проиндексировали их. Эксперт уточнил, что за счёт повышения цен продавцы хотят не допустить ускоренной распродажи товарных остатков и намерены получить оборотный капитал.

В Федеральной антимонопольной службе изданию пояснили, что к росту цен приводит в том числе и ажиотажный спрос. Сейчас служба проводит около 1300 проверок.

«Секрет» рассказывал, что Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность роста цен на офисную бумагу.

«При выявлении нарушений антимонопольного законодательства и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры реагирования», — пояснили в ФАС.

С начала специальной военной операции РФ на Украине зарубежные бренды стали массово приостанавливать деятельность на российском рынке — и сегмент фэшн-ретейла не стал исключением. О полном уходе иностранных компаний говорить пока не приходится, но офлайн- и онлайн-точки популярных среди россиян магазинов временно закрыты. Тем временем многие даже не догадываются, что популярные магазины, которые можно встретить почти в любом крупном торговом центре, на самом деле — российские бренды. «Секрет» собрал подборку наиболее крупных отечественных игроков на рынке.

Российские бренды одежды

Группа Melon Fashion Group

Этому крупному игроку на отечественном фэшн-рынке принадлежат такие бренды, как Zarina, befree, Love Republic и Sela. Компания — наследница петербургской фабрики «Первомайская Заря», приватизированной в 1991 году. Спустя два года её руководство (Галина Синцова, Михаил Уржумцев и Дэвид Келлерманн) запустило собственную марку Zarina (которая первое время писалась кириллицей). Позже компании удалось привлечь зарубежных инвесторов и расширить бизнес. В магазинах ретейлеров представлена повседневная одежда для мужчин, женщин и детей.

По итогам 2020 года Melon Fashion Group заработала 1,5 млрд рублей, а выручка составила 25,2 млрд рублей (тут и далее по данным СПАРК). Компания управляла более чем 800 магазинами, сотрудничала с 240 поставщиками из семи стран и активно использовала такие интернет-площадки, как Wildberries и Lamoda.

Компанию «Глория джинс» основал ещё во времена перестройки предприниматель Владимир Мельников. В первую очередь она занималась пошивом джинсов, со временем ассортимент бренда заметно расширился. В торговых точках можно купить в том числе повседневную одежду для всех категорий покупателей.

Сейчас ретейлеру принадлежат свыше 15 собственных фабрик, он также использует порядка 200 партнёрских производств. Большая часть продукции шьётся за рубежом. Компания управляет более чем 600 магазинами. Чистая прибыль двух юрлиц «Глории джинс», руководителем которых указан Владимир Мельников, за 2020 год составила 2,35 млрд рублей, а выручка — свыше 55 млрд рублей.

Oodji

Этот бренд принадлежит российской компании «Август». Марка появилась в cередине 1990-х годов благодаря предпринимателю Дмитрию Гарбузову и изначально имела другое название — OGGI (в переводе с итальянского «сегодня»).

Изначально продукцию отшивали на петербургских фабриках, позже производство перенесли в Китай. Компания управляет более чем 120 магазинами в России и странах СНГ, где можно купить повседневную и классическую одежду для женщин, мужчин и детей. Выручка компании за 2020 год составила 5,23 млрд рублей, а чистый убыток — 387,6 млн рублей.

Incity и Deseo

Популярные бренды одежды и нижнего белья принадлежат компании «Модный континент». Первый бренд развивается с 2005 года, а второй — с 2011-го. Информации о компании в Сети не так много. Известно, что она управляет порядка 190 магазинами в России. Выручка «Модного континента» за 2020 год составила около 3,29 млрд рублей, чистый убыток — почти 842 млн рублей.

Zolla

Изначально бренд позиционировался как итальянский, однако впоследствии ушёл от этого. Он принадлежал компании «Фаст фэшн», которая основала марку в середине 2000-х годов. В 2022 году у бренда работает почти 130 магазинов с мужской и женской одеждой в 24 российских городах.

Продукцию отшивают в азиатских странах, в том числе Китае и Бангладеш. Сейчас владельцем бренда указана российская компания «Фактор». Её выручка за 2020 год составила свыше 16 млрд рублей, а чистая прибыль — чуть больше 1,1 млрд рублей.

Lime

Этот российский бренд повседневной женской одежды был создан в 2008 году. Он принадлежит компании «Стиль трейд». Магазины сети открыты во многих российских городах, в общей сложности у компании порядка 30 офлайн-точек. Владельцем сети числится Дмитрий Хохлов. Выручка ретейлера в 2020 году составила около 4,5 млрд рублей, чистая прибыль — почти 280 млн рублей.

O’stin и Fun Day

Бренд мужской и женской одежды O’stin сейчас принадлежит одноимённой компании, а запустил его «Спортмастер» ещё в начале 2000-х годов. Продукция бренда отшивается в азиатских странах, преимущественно в Китае. Сейчас продукцию O’Stin можно купить в 720 офлайн-точках и интернет-магазине.

Фирме, владельцем которой выступает сингапурская Ostin Operations, также принадлежит сеть повседневной одежды для всех категорий покупателей Fun Day — у неё есть 20 магазинов в Москве. Выручка компании «Остин» в 2020 году составила 36,5 млрд рублей, чистая прибыль — 2,83 млрд рублей.

Твоё

Этот бренд тоже появился в России в начале 2000-х годов — его создателем выступил предприниматель Игорь Юшкевич. У «Твоё» есть собственные производственные площадки, которые, согласно официальным данным, расположены в РФ, Белоруссии и Молдавии.

Компания управляет более чем 300 магазинами в четырёх странах СНГ. Товары марки представлены в крупнейших интернет-магазинах: Wildberries, Lamoda и Ozon. В 2020 году выручка «Твоё» составила более 13,7 млрд рублей, а чистая прибыль — 570,5 млн рублей.

Бонус

Finn Flare

Эта марка появилась ещё в 1960-х годах в Финляндии, а в СССР она впервые была представлена в 1974 году — тогда продукцию бренда продавали в магазинах «Берёзка» и закрытой секции в ГУМе. Уже в конце 1990-х годов с финским руководителем компании — владельца Finn Flare Ruveta OY Раймо Ааалтоненом стала сотрудничать российская предпринимательница Ксения Рясова. Благодаря ей бренд развивался в России быстрее, чем на родине, в Финляндии.

Сейчас Рясова занимает должность президента компании, в которой ей принадлежит 100%. В Европе бренд представлен исключительно в онлайн-формате. Выручка компании за 2018 год составила 6,8 млрд рублей.

Henderson

Эта торговая марка появилась в 1996 году в Польше — основателем выступил местный производитель одежды LPP. Через два года магазины Henderson начали открываться в России. Этим процессом руководила компания «Тами и Ко». В 2003–2004 годах LPP переуступила права на торговую марку Henderson в России, после чего у бренда появилось собственное подразделение дизайна и развития, а число салонов в крупнейших городах начало расти.

В магазинах сети представлена классическая и повседневная одежда для мужчин. В 2020 году дом моды Henderson начинает сотрудничать с маркетплейсами Ozon, Lamoda и Wildberries. Сейчас бренд управляет собственными салонами в более чем 150 торговых центрах в 61 городе России. Выручка компании за 2020 год составила 6,8 млрд рублей, а за первую половину 2021 года — 4,3 млрд рублей. Прибыль «Тами и Ко» за 2020 год приблизилась к 210 млн рублей.

Российские бренды обуви

Ralf Ringer

Популярная сеть обувных магазинов появилась в середине 1990-х годов на базе советской фабрики «Буревестник», которую выкупил бизнесмен Андрей Бережной. Изначально марка носила название Ralf, к которому позже добавился Ringer. За 20 с лишним лет объём производства увеличился в разы.

Компания управляет примерно 160 магазинами. На Бережного зарегистрировано сразу несколько юрлиц, связанных с компанией «Ральф Рингер». Бизнесом он руководит через компанию «АОМА-96», которая принадлежит ему на 71%. Две крупнейшие фирмы из перечня закончили 2020 год с суммарным убытком в 455 млн рублей. Их выручка же составила свыше 7 млрд рублей.

Группа «Обувь России»

Компания появилась в Новосибирске в 2003 году. Уже в следующем году состоялся запуск первого бренда — Westfalika. Сейчас в состав группы входят и другие бренды: «Пешеход», Emilia Estra, Rossita, Lisette, S-tep, all.go, Snow Guard, Medelista, Pioneer of Arctic Travel. Компания управляет 759 магазинами в 308 городах, у неё также есть две производственные площадки в Новосибирске и Бердске.

В октябре 2017 года «Обувь России» провела IPO, выйдя на Московскую биржу и став первой публичной компанией на российском фэшн-рынке. Мажоритарным акционером выступает предприниматель Антон Титов, которому принадлежит доля в 50%. По итогам размещения группе удалось привлечь 5,9 млрд рублей. В 2020 году компания сменила название на OR Group. Её выручка по итогам 2021 года составила 8,5 млрд рублей, а чистый долг — 12,5 млрд рублей.

Эконика

Этот бренд принадлежит компании «Эсперанс» и работает на рынке с 1992 года. Салоны сети есть в десятках городов на территории России и стран СНГ (в том числе Белоруссии и Киргизии). У марки есть не только традиционные для обувных брендов линейки сумок и аксессуаров, но и линейка товаров для дома — Ekonika Home. Выручка компании в 2020 году составила 8,24 млрд рублей, чистая прибыль — почти 947 млн рублей.

Kari

Компанию в начале 2010-х годов основал бывший совладелец сети бытовой техники и электроники «Эльдорадо» Игорь Яковлев. Только за первый год существования бренда ему удалось открыть 480 офлайн-точек в России, Казахстане, Польше и на Украине. К 2022 году сеть расширилась до 1300 магазинов в России, Белоруссии и Казахстане.

В 2019 году Kari стала абсолютным лидером обувной розницы в России. Владельцем компании числится зарегистрированная на Кипре фирма Roundville Management. По итогам 2020 года выручка «Кари» составила 54,7 млрд рублей, а чистый убыток — 440,7 млн рублей.

Zenden Group

Этот российский многопрофильный холдинг основал предприниматель Андрей Павлов в конце 1990-х годов. Компания появилась на базе купленной им обувной фабрики в Обнинске, позже переехавшей в Боровск. Сам бизнесмен рассказывал, что своим названием холдинг отчасти обязан голландскому футболисту Будевейну Зендену (Павлов — большой любитель футбола).

Во второй половине 2010-х годов компания поглотила таких конкурентов, как Thomas Mnz, Alba и Mascotte. Сейчас бренды принадлежат организации «Дом одежды». Выручка ретейлера в 2020 году составила почти 11,8 млрд рублей, а чистый убыток — 92,4 млн рублей. Производство компании расположено не только в традиционных Китае и Белоруссии, но и в Сирии.

Pazolini

Этот бренд (прежде он носил название Carlo Pazolini) был зарегистрирован в Италии в 1990 году, при этом головной офис компании расположен в Москве. Основатель и владелец ретейлера — предприниматель Илья Резник. По данным сайта Pazolini, продукция бренда представлена в розничных бутиках в России, Азербайджане, Молдавии, Италии и на Украине. Помимо этого, обувь и аксессуары можно приобрести в интернет-магазине. Производство расположено в Италии и Китае.

В 2017 году суд признал Илью Резника банкротом — соответствующий иск подал Альфа-банк из-за долгов компании — владельца прав на товарный знак «Фирма Анта», которую также признали несостоятельной. Процедура банкротства завершилась в феврале 2021 года.

Согласно данным сайта, ныне бренд принадлежит компании «Мантэль». Выручка фирмы за 2020 год составила 664,6 млн рублей, а чистый убыток — 27,8 млн рублей.

Tervolina

История этой сети салонов обуви и аксессуаров начинается в 1992 году. Её основатель Вадим Степанов изначально занимался поставками продукции из Венгрии, Италии и Чехии в Россию через фирму «Свит», а также возглавлял другие обувные компании. В 1998 году на рынке появилась Tervolina с производством в Тольятти. Первый бутик открылся на Никольской улице в Москве в 2001 году.

В 2008 году Степанов стал фигурантом дела об особо крупном мошенничестве из-за предполагаемого хищения земельного участка. Позже у ретейлера возникли проблемы с ликвидностью, а в 2011 году в компанию пришли новые топ-менеджеры для преодоления кризиса. В середине 2010-х Tervolina появилась на маркетплейсе Wildberries. По данным СПАРК, чистая прибыль «Терволины» в 2020 году составила 41 тысячу рублей.

Юничел

Один из крупнейших производителей обуви в России отсчитывает свою историю с 1932 года — тогда в Челябинске заработала сапожно-пошивочная мастерская № 4. Позже в городе появились другие производства, которые в дальнейшем стали Челябинской обувной фабрикой, вошедшей в состав Челябинского производственного объединения.

В начале 1990-х годов предприятие вновь уменьшилось до размеров фабрики, которая получила название «Юничел». Уже в 2000-х годах при руководстве Владимира Денисенко (он по-прежнему возглавляет фирму) в состав компании вошли и другие производства.