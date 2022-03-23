В ЦБ прокомментировали сообщения о планах Набиуллиной уйти в отставку

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что Набиуллина планировала уйти в отставку после начала спецоперации на Украине, но президент России Владимир Путин не одобрил это решение.

18 марта Путин внес кандидатуру Набиуллиной на должность председателя ЦБ, так как ее текущие полномочия истекают 24 июня 2022 года, и глава государства должен был представить кандидатуру за три месяца до этого срока. Впервые эту позицию Набиуллина заняла в 2013 году, в 2017 ее переназначили на второй срок.