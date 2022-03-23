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1 час назад

В ЦБ прокомментировали сообщения о планах Набиуллиной уйти в отставку

Вероника Полынина

В Банке России опровергли сообщения о том, что председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина хотела уйти в отставку.

В ЦБ прокомментировали сообщения о планах Набиуллиной уйти в отставку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Информация агентства Bloomberg не соответствует действительности», - приводит ТАСС заявление регулятора.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что Набиуллина планировала уйти в отставку после начала спецоперации на Украине, но президент России Владимир Путин не одобрил это решение.

Кремль объяснил  выдвижение Набиуллиной на пост главы ЦБ

18 марта Путин внес кандидатуру Набиуллиной на должность председателя ЦБ, так как ее текущие полномочия истекают 24 июня 2022 года, и глава государства должен был представить кандидатуру за три месяца до этого срока. Впервые эту позицию Набиуллина заняла в 2013 году, в 2017 ее переназначили на второй срок.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение Путина продлить полномочия Набиуллиной, назвал его логичным, поскольку глава государства неоднократно давал высокую оценку работе Набиуллиной и Банка России в целом.

Экономика,Эльвира Набиуллина,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Банк России,
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