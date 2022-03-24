Власти Японии в настоящее время изучают вопросы, касающиеся решения российской стороны получать плату за поставки газа в недружественные государства в рублях, поскольку у Токио пока нет понимания, как это будет реализовано на практике. С таким заявлением выступил в четверг на парламентском заседании японский министр финансов Сюнъити Судзуки.
"В настоящее время мы изучаем ситуацию с имеющими к этому отношение ведомствами, так как у нас нет понимания, в чем состоит намерение российской стороны и как оно будет воплощено в жизнь", - сказал он.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции в Токио в свою очередь отметил, что правительство активно обсуждает этот вопрос с другими ведомствами и национальными компаниями, связанными с энергетикой и поставками ресурсов.
В последние годы доля России в общем объеме японского импорта сжиженного природного газа составляла 8,8%. Основную его часть Япония получает с Сахалина.
23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия решила перевести в рубли оплату за поставки газа на экспорт в недружественные страны. Он поручил правительству дать компании "Газпром" соответствующую директиву по внесению изменений в действующие контракты. Минфин и ЦБ в течение недели должны определить порядок операций по приобретению на внутреннем рынке рублей покупателями российского газа.