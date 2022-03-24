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30 минут назад

В Токио высказались о покупке российского газа за рубли

Мария Иванова

Токио пока не может понять, каковы цели России, которая объявила о переводе в рубли расчетов за поставки газа в недружественные страны. Об этом заявил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки, передает «Прайм».

В Японии отреагировали на решение РФ продавать газ за рубли
Фото: ReutersReuters

Еще один аспект, который вызывает вопросы, - реализация данной инициативы, указал он.

Сейчас правительство ведет обсуждение с ответственными министерствами и агентствами для оценки ситуации, заявил Судзуки, отвечая в ходе парламентских слушаний на вопрос представителя Конституционно-демократической партии Хирото Кумагаи.

«Откровенно говоря, мы не совсем пока понимаем цели и то, как это будет осуществляться. Мы планируем продолжать взаимодействие со странами «большой семерки» и международным сообществом с тем, чтобы Россия заплатила высокую цену за свои действия, но также и провести оценку возможного влияния экономических санкций против России на японскую экономику и финансовые рынки для своевременного реагирования», — подчеркнул Судзуки.

Ранее 23 марта президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства РФ заявил, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны. Он подчеркнул, что поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. ЦБ и кабмин в недельный срок должны определить порядок совершения операций с Европой в рублях.

Экономика,Видео,Владимир Путин,Правительство РФ,ЕС,
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