В Японии отреагировали на решение РФ продавать газ за рубли

«Откровенно говоря, мы не совсем пока понимаем цели и то, как это будет осуществляться. Мы планируем продолжать взаимодействие со странами «большой семерки» и международным сообществом с тем, чтобы Россия заплатила высокую цену за свои действия, но также и провести оценку возможного влияния экономических санкций против России на японскую экономику и финансовые рынки для своевременного реагирования», — подчеркнул Судзуки.