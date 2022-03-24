Западные СМИ: Путин нашел простой способ укрепить рубль

Россия больше не будет принимать оплату за поставки газа в Евросоюз в долларах и евро, заявил президент Владимир Путин. Глава государства отдал распоряжение правительству в течение недели ввести новую систему рублевых расчетов. Французская газета Le Figaro опубликовала комментарии читателей относительно этой новости. Их перевод размещен на сайте "ИноСМИ".
Пользователь под ником Crystal спросил у других читателей, готовы ли они отказаться от отопления, приготовления пищи и от езды на автомобиле.
"Если перекроют нефтяной и газовый кран, как будет работать ваша промышленность? Речь идет не только о вашем мопеде и вашей газовой плите", — написал в свою очередь пользователь PHOR3.
Читатель Danse avec les Loups отметил, что инициатива Путина поможет укрепить национальную валюту.
"То есть, чтобы купить газ, необходимо будет конвертировать наши евро в рубли. А кто купит наши евро за рубли? Только русские... Это просто способ поддержать рубль, курс которого постоянно падает", — прокомментировал Danse avec les Loups.
Пользователь VOLTAIRE2408 выразил негативное отношение к позиции Запада.
"Если бы только это могло выбить из колеи всех тех, кто твердо верит во все свои принципы так называемых западных гуманистических обществ и думает, что мы можем иметь все", — написал он.
Как сообщает 24 марта РИА Новости, на фоне заявления Путина российская валюта перешла к росту. На Московской бирже курс доллара снизился до 100 рублей.