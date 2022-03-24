Чем заменят тетрапак

В России начались сбои поставок в магазины молока и соков из-за нехватки асептической упаковки для этой продукции. Производители тары — норвежская Elopak и финско-шведская Stora Enso — приостановили деятельность в РФ. Группа Tetra Laval, куда входит компания Tetra Pak, снизила объемы производства в стране, пишет "Реальное время". Эксперты рассказали СМИ, как в России будут бороться с дефицитом упаковочного материала, и насколько велик масштаб проблемы.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС Александр Рюмин/ТАСС

Управляющий акционер агрохолдинга "Комос Групп" Андрей Шутов сообщил, что пока предприятие на получало от Tetra Pak официальных уведомлений о срыве поставок.

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"Более того, у нас есть устные договоренности с компанией о том, что поставки упаковки для социально значимых товаров — молока, коктейлей всех видов, а также продукции для детского питания будут осуществляться в прежнем режиме. Сейчас идет контрактация на май, и мы надеемся, что перебоев с поставками этой упаковки также не будет", — сказал Шутов "Реальному времени".

Он добавил, что "Казанский молочный комбинат" использует несколько видов упаковки, в том числе пластиковые бутылки формата fresh. По словам Шутова, такая тара подорожала, но ее поставки выполняются в плановом режиме.

В свою очередь гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов в беседе с Milknews признал, что ситуация на рынке сложилась непростая.

"Действительно, российские производители упаковки были довольно глубоко интегрированы в глобальные цепочки поставок. Несмотря на то, что значительное число производителей упаковочных материалов делают готовый продукт на территории России, многие компоненты импортировались, и потребуется некоторое время на то, чтобы найти альтернативы", — отметил Белов.

По его словам, у поставщиков сейчас остаются некоторые запасы, и они могут быть увеличены. Белов считает, что дефицита каких-либо продуктов не возникнет. Упаковки от производителей, уходящих с рынка, будут заменены альтернативной тарой, подчеркнул глава Союзмолока.

Директор Молочного союза России Людмила Маницкая заявила, что существует реальная возможность замены тетрапаков другой тарой, пишет "Ветеринария и жизнь".

"Например, по упаковке есть российская компания "МолоПак" из Московской области, есть производитель картона в Ленинградской области ("Сильвамо"), есть Сыктывкарский комбинат", — напомнила Маницкая.

В Минпромторге сообщили "Российской газете", что у производителей молочной продукции есть запасы необходимой упаковки. А в ближайшее время на рынок поступит пробная партия белого пищевого картона, изготовленного отечественными предприятиями. Кроме того, как пишет издание, в России с избытком может производиться бурый картон.

Другие альтернативные виды упаковок — полиэтиленовые пакеты, стеклянные и ПЭТ-бутылки, дой-паки. Ряд производителей пищевой продукции могут перестроиться под розлив в такую тару.

Замглавы экономического комитета Совета Федерации Иван Абрамов призвал локализовать выпуск упаковки для долгого хранения продуктов, передает РИА Новости.

"По тетрапаку – нужно осваивать свою технологию", — отметил сенатор.

Парламентарий добавил, что для молочной продукции лучшим решением будет стеклянная тара, а также пластиковые бутылки.

Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина напомнила, что молоко и так продается не только в тетрапаках, но и в полиэтиленовой упаковке.

"Обращаю внимание: молоко — есть. А упаковку можем делать другую, как вариант — ставить автоматы — "молокоматы". Да и бидоны — тоже хорошая тара", — подчеркнула депутат.