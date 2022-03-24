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42 минуты назад

США ввели новые санкции против России

Вероника Полынина

Минфин США ввел санкции в отношении российских оборонно-промышленных предприятий, Государственной думы и ее членов, сообщается на сайте ведомства.

В сообщении указано, что санкции вводятся в отношении ключевых лиц, «способствовавших вторжению» на Украину.

Так, в списке оказались 48 компаний, которые, по словам Минфина США, «входят в оборонно-промышленную базу России и производят оружие, которое использовалось Россией в нападениях на население, инфраструктуру и территорию Украины». Эти компании будут отключены от западных «технологических и финансовых ресурсов».

Санкции против Госдумы как юридического лица и 328 парламентариев объясняются тем, что «депутаты российской Думы поддержали усилия Кремля по нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе посредством договоров о признании самопровозглашенной независимости районов восточной Украины» - ДНР и ЛНР.

Названы основные риски перехода к оплате за газ в рублях

Американское казначейство также выпустило новое руководство по операциям с Центробанком РФ с использованием золота.

Экономика,Видео,Банк России,Казначейство США,Госдума,
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