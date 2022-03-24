«Катастрофические последствия»: в Австрии выступили против отказа от газа из РФ

Резкий и непродуманный отказ от поставок нефти и газа из России будет иметь катастрофические последствия для энергоснабжения, экономики Австрии, угрожая уничтожением промышленности и рабочих мест. Об этом заявил в четверг глава Объединения промышленников Австрии Георг Книлль в связи с проходящей в Брюсселе встречей глав государств и правительств ЕС, на которой обсуждается новый пакет санкций против России из-за ее военной операции на Украине.

"Промышленность поддерживает все меры, принятые до сих пор Европейским союзом против противоречащей международному праву наступательной войны на Украине. Однако мы еще раз хотели бы отметить, что мы не должны бездумно ставить под угрозу собственную безопасность энергоснабжения. Те, кто призывает к резкому и незапланированному прекращению поставок нефти и газа из России, должны сначала объяснить, где и как такие страны, как Австрия, должны получить необходимые источники энергии в краткосрочной перспективе. Перекрытие газового крана в одночасье имело бы катастрофические последствия для нашей повседневной жизни, нашего энергоснабжения и нашей экономики в целом. Тем самым мы уничтожим нашу промышленность и рабочие места", - говорится в заявлении главы этого австрийского объединения.

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По словам Книлля, в краткосрочной перспективе альтернативы у российского газа в Австрии нет.

"Это неприятная правда", - отметил Книлль.

В этой связи он считает необходимым в будущем позаботиться о диверсификации энергопоставок в Европу.

Австрия выступает против запрета поставок топлива из России, поскольку получает до 80% газа из РФ. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью газете Kleine Zeitung, передает ТАСС.

«Так не получится. Это нереально и неправильно. Австрия получает до 80% газа из России. Одна только дискуссия вредит этой теме и взвинчивает цены на энергоносители», — сказал канцлер.

При этом, как уточнило Австрийское агентство печати (APA), сейчас газовые хранилища страны заполнены на 12,5%.

В ответ на начатую Россией военную спецоперацию на Украине США, страны ЕС и другие государства ввели санкции в отношении РФ. В частности, финансовые и технологические секторальные ограничения Евросоюза затронули 64 ключевые структуры России, в том числе Администрацию Президента, Минобороны, Службу внешней разведки, компании военно-промышленного, энергетического, авиастроительного и финансового секторов.

10 марта кабмин утвердил список иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия. В перечень вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, все государства Евросоюза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

Днем ранее стало известно, что Президент России Владимир Путин поручил в недельный срок определить порядок проведения расчетов с недружественными странами за российский газ в рублях.

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн заявил, что Европе сейчас трудно будет найти альтернативного поставщика газа на замену России, передает ТАСС.

По словам Штерна, спецоперация РФ на Украине стала полной неожиданностью для концерна, так как 80% газа в Австрию поступает из России. Штерн подчеркнул, что на протяжении почти 50 лет Австрия получала выгоду от поставок российского дешевого газа.

Чтобы заменить газовый импорт в Европе, потребуются массивные инвестиции, указал глава OMV. Газовый контракт с РФ действует до 2040 года, однако компания может выйти из договора раньше и в долгосрочной перспективе замену российскому газу найти получится, уверен Штерн.

Пока же «давление на газовом рынке останется напряженным», заявил Штерн, комментируя ситуацию с ценами на газ в Европе.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Военное положение на Украине введено до 26 марта.

В Европе после этого резко выросла стоимость газа. Так, 7 марта впервые в истории она превысила $2800 за тысячу кубометров.

Необходимо учитывать «обратный эффект» санкций, вводимых против России: власти Германии неоднократно выступали против отказа от импорта энергоносителей из РФ на данном этапе. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает РИА «Новости».

По словам Шольца, Европа и ее партнеры приняли «самые жесткие санкции, которые когда-либо принимались против такой большой страны». Эти меры влияют на экономическое развитие России, и их последствия «будут еще более драматичными». В то же время страны, вводящие эти санкции, должны быть в состоянии «переварить» ограничения.

«Может выйти так, что речь будет идти не о краткосрочных делах, но о длительном противостоянии. И мы должны его вместе выстоять. Поэтому позиция Германии по этому вопросу неизменна. Кроме того, это справедливо и для многих других стран-членов, которые сильно зависят от импорта нефти, газа, угля сильнее, чем Германия. И никого нельзя оставлять на произвол судьбы в этом вопросе», — подчеркнул канцлер.

Он также отметил, что в санкционной политике учитывается влияние мер на страны, которые их ввели, поэтому эффект от ограничений должен быть преодолимым. При этом цель снижения зависимости Евросоюза от импорта топлива из России разделяют все страны-члены ЕС, и когда она будет достигнута, «эффект в некотором смысле проявится автоматически».

США, страны Евросоюза и ряд других государств ввели санкции в отношении России в ответ на начатую ею специальную военную операцию в поддержку Донбасса. Решение о ее проведении было принято после просьб глав ДНР и ЛНР о помощи в связи с агрессией украинских силовиков.

В частности, финансовые и технологические секторальные ограничения Евросоюза затронули 64 ключевые структуры России, в том числе Администрацию Президента, Минобороны, Службу внешней разведки, компании военно-промышленного, энергетического, авиастроительного и финансового секторов.

На фоне введенных санкций многие зарубежные компании начали уходить с российского рынка.

Практически половина жителей Германии выступают против отказа от поставок газа из России. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса, проведенного социологическим институтом Civey по заказу издания Spiegel.

В опросе, проводившемся с 22 по 23 марта, приняли участие 5 003 человека. По его данным, 48% респондентов высказались против введения эмбарго на импорт российского газа. При этом 41%, напротив, поддержал запрет на поставки природного газа из России. Вместе с тем, как выяснили социологи, 11% опрошенных затруднились ответить на поставленный вопрос.

В то же время подчеркивается, что в последние недели жители Германии несколько изменили свое мнение по этому вопросу. Совсем недавно, 3 марта, вскоре после начала специальной военной операции России на Украине, 60% немцев заявили, что считают необходимым, чтобы федеральное правительство приостановило весь импорт газа из России. Однако в то время не уточнялось о сроках прекращения импорта российского газа.

Что касается введения запрета на поставки нефти из России, то сейчас число тех жителей Германии, кто выступает за отказ от российского импорта, также снизилось. Так, 48% респондентов поддерживают введение нефтяного эмбарго. В аналогичном опросе, проведенном две недели назад, их число составляло 54%. Против прекращения поставок нефти из России высказались 42% опрошенных, еще 10% не смогли ответить на поставленный вопрос. Кроме того, как показывают результаты исследования, более половины жителей Германии (59%) готовы отказаться от поставок российского угля. Лишь 34% выступили против запрета на импорт данного вида топлива, 7% не определились со своей позицией.

До сих пор, как пишет Spiegel, Россия была самым важным поставщиком энергоресурсов в Германию. В 2020 году ФРГ закупила 56,3 млрд кубометров российского природного газа, что соответствует примерно 55% импорта. По данным министерства по делам экономики и защиты климата, в 2021 году эта пропорция осталась примерно такой же. Кроме того, в 2020 году Германия импортировала из России 28 млн тонн сырой нефти, что соответствует примерно трети импорта данного вида топлива. Половина импортируемого угля также поступает из России.

Ранее европейская сеть исследований экономической и фискальной политики EconPol Europe провела исследование, согласно которому отказ от поставок энергоносителей из России в краткосрочной перспективе может стоить Германии до 3% ВВП. Авторы пояснили, что заменить импорт российского газа довольно сложно. Специалисты указывали на то, что его можно закупать у других стран, кроме России, вместо газа можно использовать уголь и атомную энергию, а газовые хранилища можно заполнить за лето. Однако дефицит потребления газа, по мнению исследователей, может быть компенсирован такого рода мерами лишь частично в течение следующих 12 месяцев.

Германия не готова сменить позицию по поставкам российской нефти и резко ввести эмбарго на энергоносители. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта.

«Правительство, как и прежде, убеждено в том, что не может отказаться от экспорта и импорта нефти. Такова позиция федерального правительства, и в ней, насколько мне известно, ничего не поменялось», — указал он.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом антироссийских санкций, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы. По словам высокопоставленного европейского дипломата, Россия «не изменила курс в отношении Украины», несмотря на четыре этапа санкций. Эмбарго на энергоресурсы может быть введено в случае «массированной бомбардировки Киева» или использования «химического оружия».

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддерживает ограничительные меры в отношении поставок энергоресурсов из России. Такие санкции он назвал красной линией, сообщает РИА Новости.

Дипломат по итогам заседания Совета глав МИД стран ЕС отметил, что Венгрия отрицательно относится к ограничительным решениям, ставящим под угрозу безопасность её энергоснабжения. Сийярто добавил, что Будапешт «хочет оставаться в стороне».

Он также негативно отнёсся к идее о создании бесполётной зоны над Украиной. Она создаёт риск «воздушной войны» и позиция НАТО по данному вопросу должна быть единой, считает дипломат.

Другие страны-члены всё чаще предлагают, чтобы на Украине в ближайшее время также появилась наземная миссия, называемая миротворческой. <...> Отправка на Украину сухопутных сил <...> несёт с собой риск сухопутной войны. Нам необходимо этого избежать, — подчеркнул Сийярто.

По его словам, Будапешт не станет поставлять оружие на Украину и не допустит транзита летального оружия через территорию страны.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин 11 марта поздравил Каталин Новак с избранием на пост главы Венгрии. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, он пожелал ей успехов, крепкого здоровья и благополучия, а также выразил надежду на развитие взаимовыгодных российско-венгерских связей.

Перспективы введения эмбарго на покупку российской нефти странами ЕС является «очень сложной темой». Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.