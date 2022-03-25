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57 минут назад

Глава ВТО заявила о риске голодных бунтов из-за роста цен на продукты

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"иещё 6

Рост глобальных цен на продовольствие из-за ситуации вокруг Украины может спровоцировать беспорядки со стороны голодающих людей в бедных странах, сообщила глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала в интервью The Guardian.

«Влияние на цены на продовольствие и голод в этом году и следующем будет значительным. Продукты и топливо являются двумя наиболее важными статьями в потребительской корзине бедных людей по всему миру. Больше всего пострадают бедные страны и бедные люди в бедных странах», – передает РИА «Новости» ее слова.

Глава организации отметила, что 35 африканских стран зависели от продовольственных поставок из Черноморского региона.

«Если мы не подумаем, как можно смягчить последствия войны, это будет еще одна катастрофа, не только в этом году, но и в следующем», – сказала она.

Оконджо-Ивеала выразила обеспокоенность, что существует опасность голодных бунтов, подобно тем, что произошли в 2000-х после резкого роста цен на продовольствие.

При этом она заявила, что не может представить возможным исключение России из ВТО из-за спецоперации на Украине, потому что этот процесс будет сложным и потребует одобрения 75 процентов стран-членов.

Медведев рассказал, когда завершится спецоперация на Украине

Ранее президент США Джо Байден заявил, что события вокруг Украины приведут к проблемам с продовольствием, цена санкций затронет не только Россию, но и Европу и США.

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил о беспрецедентном продовольственном кризисе в мире.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также предупредил, что ситуация на Украине может вызвать глобальный продовольственный кризис.

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