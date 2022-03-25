Британия распространила санкции на сделки с золотом ЦБ

Ограничения на операции с валютными резервами России также распространяются на транзакции с золотом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованное уточнение министерства иностранных дел Великобритании.

«Руководство (по исполнению санкций) обновлено для уточнения, что запрет на предоставление финансовых услуг для целей управления валютными резервами и активами также распространяется на транзакции с золотом», - указано в заявлении.

Ранее власти Великобритании расширили санкции против России. В список внесли 59 лиц и организаций.

Под рестрикции попали, в частности, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфабанк, СМП-Банк, РЖД, «Совкомфлот», «Русгидро».

Санкции предполагают запрет на въезд в страну и блокировку всех средств и активов. Их ввели «за действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины».