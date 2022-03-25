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1 час назад

Британия распространила санкции на сделки с золотом ЦБ

Лера Букина

Ограничения на операции с валютными резервами России также распространяются на транзакции с золотом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованное уточнение министерства иностранных дел Великобритании.

«Руководство (по исполнению санкций) обновлено для уточнения, что запрет на предоставление финансовых услуг для целей управления валютными резервами и активами также распространяется на транзакции с золотом», - указано в заявлении.

Ранее власти Великобритании расширили санкции против России. В список внесли 59 лиц и организаций.

Под рестрикции попали, в частности, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфабанк, СМП-Банк, РЖД, «Совкомфлот», «Русгидро».

В списке физических лиц, против которых вводятся ограничения, - основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков, первый заместитель председателя правления Сбербанка Льва Хасиса, деловой партнер Романа Абрамовича Евгений Швидлер и другие.

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Санкции предполагают запрет на въезд в страну и блокировку всех средств и активов. Их ввели «за действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины».

В целях «демилитаризации и денацификации Украины» Россия инициировала спецоперацию в Донбассе. За таким шагом последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против различных секторов российской экономики.

Экономика,Видео,Евгений Швидлер,Лев Хасис,Олег Тиньков,Роман Абрамович,Тинькофф банк,Совкомфлот,Альфа-банк,Газпромбанк,Русгидро,Россельхозбанк,РЖД,Сбербанк России,ЕС,
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