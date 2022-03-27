Российские торговые сети увеличили поставки сахара

«В целом, сахар в стране есть и он будет, потому что производится в России. Однако ограничены фасовочные мощности, при текущем уровне спроса поставщики просто не успевают фасовать его в килограммовые пакеты, как мы привыкли его покупать. Все, что сегодня мы получаем от поставщиков, сразу направляется в магазины», — уточнили в одной из федеральных торговых сетей.