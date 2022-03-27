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1 час назад

Российские торговые сети увеличили поставки сахара

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Подмосковные торговые сети увеличили поставки сахара и социально значимых товаров на 30 процентов. Об этом говорится на сайте регионального правительства со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Российские торговые сети увеличили поставки сахара
Фото: ТАССТАСС

В ведомстве отметили, что по сравнению с февралем текущего года спрос на сахар в российских магазинах снизился почти вдвое.

«Это говорит о том, что наши ретейлеры почти полностью перестроили логистические цепочки, и поставки в магазины постепенно стабилизируются», — пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Дважды в неделю в подмосковных округах проводится выездной мобильный мониторинг розничных цен и товарных запасов в магазинах. Проверка охватывает более четырех тысяч торговых точек.

Правительство заверило, что сахар поставляется в магазины каждый день, кроме того, товары с высоким спросом выкладываются на полки в течение всего дня.

«В целом, сахар в стране есть и он будет, потому что производится в России. Однако ограничены фасовочные мощности, при текущем уровне спроса поставщики просто не успевают фасовать его в килограммовые пакеты, как мы привыкли его покупать. Все, что сегодня мы получаем от поставщиков, сразу направляется в магазины», — уточнили в одной из федеральных торговых сетей.

Ранее россиянам назвали полезные варианты замены сахара.

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