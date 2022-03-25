Байден раскрыл план по избавлению Европы от российского газа

Президент США Джо Байден пообещал избавить Европу от зависимости от российского газа «задолго до 2030 года», передает ТАСС.

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После переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе американский президент заявил, что США и Евросоюз достигли договоренности о совместном плане действий по достижению будущего с экологически чистой энергетикой.

«Эта инициатива сфокусирована на двух ключевых вопросах. Первый - помочь Европе уменьшить ее зависимость от российского газа как можно скорее. Второй - сократить спрос на газ в целом», - пояснил Байден.

По его словам, для достижения первой цели США вместе с международными партнерами будут работать над тем, чтобы поставить в Европу дополнительные 15 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ) в 2022 году.

Евросоюз же будет работать над снижением зависимости от российского газа «задолго до 2030 года» и обеспечением рыночного спроса для ежегодных дополнительных 50 млрд кубометров СПГ из США с 2030 года.