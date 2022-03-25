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52 минуты назад

Байден раскрыл план по избавлению Европы от российского газа

Вероника Полынина

Президент США Джо Байден пообещал избавить Европу от зависимости от российского газа «задолго до 2030 года», передает ТАСС.

Байден раскрыл план по избавлению Европы от российского газа
Фото: ReutersReuters

После переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе американский президент заявил, что США и Евросоюз достигли договоренности о совместном плане действий по достижению будущего с экологически чистой энергетикой.

«Эта инициатива сфокусирована на двух ключевых вопросах. Первый - помочь Европе уменьшить ее зависимость от российского газа как можно скорее. Второй - сократить спрос на газ в целом», - пояснил Байден.

По его словам, для достижения первой цели США вместе с международными партнерами будут работать над тем, чтобы поставить в Европу дополнительные 15 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ) в 2022 году.

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Евросоюз же будет работать над снижением зависимости от российского газа «задолго до 2030 года» и обеспечением рыночного спроса для ежегодных дополнительных 50 млрд кубометров СПГ из США с 2030 года.

Байден вновь анонсировал создание «совместной группы по уменьшению зависимости Европы от российского ископаемого топлива», сопредседателями которой будут представители Еврокомиссии и Белого дома.

Экономика,Джозеф Байден,Еврокомиссия,ЕС,
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