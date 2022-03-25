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52 минуты назад

В Германии выступили против отказа от газовых контрактов с Россией

Вероника Полынина

Глава министерства финансов Германии Кристиан Линднер выступил против одностороннего выхода страны из газовых соглашений с Россией, передает РИА «Новости».

В Германии выступили против отказа от газовых контрактов с Россией
Фото: ТАССТАСС

По словам Линднера, Германия должна избегать решений, которые ослабят ее значительного сильнее, чем российского президента Владимира Путина.

«Я только что сказал... что мы не должны пойти на изменение условий договоров (о поставках газа из России за рубли - ред.), но нечто другое было бы, если бы мы с нашей стороны отказались от договоров», - сказал Линднер.

По словам министра, отказ от российского газа – это «не то средство, которое нам нужно».

Напомним, что 23 марта президент России Владимир Путин заявил, что отныне РФ будет принимать оплату за поставки газа в «недружественные» страны в рублях, поскольку получать оплату в долларах и евро «не имеет смысла». Президент поручил ЦБ и правительству в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.

Комментируя заявление российского президента, канцлер Германии Олаф Шольц напомнил, что текущие договоры заключены в долларах и евро.

Байден раскрыл план по избавлению Европы от российского газа

Экономика,Кристиан Линднер,Олаф Шольц,Владимир Путин,
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