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55 минут назад

Назван наиболее подешевевший в России продукт

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В России за последние три недели подешевел только один продукт. Средняя цена на огурцы упала на 8,6% в период с 26 февраля по 18 марта, подсчитал РБК на основании еженедельных сводок Росстата о потребительских ценах.

Назван наиболее подешевевший в России продукт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, на неделе, завершившейся 25 февраля, килограмм огурцов в рознице стоил в среднем 202,9 рубля. К 18 марта цена снизилась до 185,5 рублей, следует из данных Росстата. Как уточняет издание, это связано с тем, что огурцы являются почти полностью отечественным продуктом (доля импорта в сегменте всего 4 процента), а их производство за последние годы значительно выросло.

В целом же цены на продукты в России после ввода санкций Запада и ослабления рубля выросли в среднем на 6,2%. Сильнее всего подорожал сахар - на 32,6%, следом за ним идут помидоры (30,8%) и бананы (28,7%).

Экономика,Росстат,
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