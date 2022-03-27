Назван наиболее подешевевший в России продукт

В России за последние три недели подешевел только один продукт. Средняя цена на огурцы упала на 8,6% в период с 26 февраля по 18 марта, подсчитал РБК на основании еженедельных сводок Росстата о потребительских ценах.

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Так, на неделе, завершившейся 25 февраля, килограмм огурцов в рознице стоил в среднем 202,9 рубля. К 18 марта цена снизилась до 185,5 рублей, следует из данных Росстата. Как уточняет издание, это связано с тем, что огурцы являются почти полностью отечественным продуктом (доля импорта в сегменте всего 4 процента), а их производство за последние годы значительно выросло.