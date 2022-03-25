Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
23 минуты назад

Силуанов оценил влияние решения о рублевых расчетах за газ на курс рубля

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

Министр финансов России Антон Силуанов оценил влияние решения о переводе расчетов за российский газ в рубли на курс национальной валюты. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

Силуанов оценил влияние решения о рублевых расчетах за газ на курс рубля
Фото: ТАССТАСС

По его словам, данный шаг положительно сказался на курсе рубля по отношению к другим валютам. Глава Минфина подчеркнул, что доверие к национальной валюте укрепилось, поскольку рубль в настоящее время обеспечен в том числе и экспортными российскими товарами.

Помимо этого, Силуанов заявил, что решение о переходе на расчеты в рублях за газ не отразится на нефтегазовых доходах. Он добавил, что бюджет будет получать их столько же, сколько получал ранее. Также министр отметил что западные партнеры вскоре подстроятся под действия Москвы и поймут, что рубль является не менее надежной валютой, чем другие резервные валюты.

Курс евро рухнул ниже психологической отметки

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Европа должна платить за газ российскими рублями. В связи с этим он поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского газа. При этом российский лидер подчеркнул, что Москва продолжит поставки в соответствиями с условиями контрактов. Поменяется лишь валюта.

После заявления президента курс рубля вырос по отношению к доллару в ходе торгов на Мосбирже. Стоимость доллара опустилась ниже 100 рублей.

Экономика,Рынки,Антон Силуанов,Владимир Путин,Московская биржа,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители