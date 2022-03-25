Силуанов оценил влияние решения о рублевых расчетах за газ на курс рубля

Министр финансов России Антон Силуанов оценил влияние решения о переводе расчетов за российский газ в рубли на курс национальной валюты. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

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По его словам, данный шаг положительно сказался на курсе рубля по отношению к другим валютам. Глава Минфина подчеркнул, что доверие к национальной валюте укрепилось, поскольку рубль в настоящее время обеспечен в том числе и экспортными российскими товарами.

Помимо этого, Силуанов заявил, что решение о переходе на расчеты в рублях за газ не отразится на нефтегазовых доходах. Он добавил, что бюджет будет получать их столько же, сколько получал ранее. Также министр отметил что западные партнеры вскоре подстроятся под действия Москвы и поймут, что рубль является не менее надежной валютой, чем другие резервные валюты.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Европа должна платить за газ российскими рублями. В связи с этим он поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского газа. При этом российский лидер подчеркнул, что Москва продолжит поставки в соответствиями с условиями контрактов. Поменяется лишь валюта.