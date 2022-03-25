В Европе решили объединить закупки газа

Саммит Евросоюза принял решение объединить закупки газа, чтобы страны не конкурировали между собой на газовом рынке. Об этом на пресс-конференции по итогам собрания ЕС заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее слова приводит ТАСС.
«Я приветствую, что мы решили отныне использовать наши коллективные возможности переговоров, вместо того, чтобы конкурировать друг с другом по цене и поднимать их, мы объединим наши закупки», — сказала фон дер Ляйен.
По словам президента Франции Эммануэля Макрона, которые приводит «РИА Новости», Еврокомиссия получит мандат на общие закупки энергии.
«Мы дали ЕК полномочия разных инструментов регулировки на энергетическом рынке, особенно в том, что касается лимита цены на газ. Впервые было решено, что Еврокомиссия получит мандат, чтобы делать общие закупки энергии», — отметил на той же пресс-конференции Макрон.
Ранее ЕК заявила, что готова рассмотреть и выявить объемы коллективной потребности стран ЕС в газе, включая сжиженный природный газ и водород, чтобы закупать топливо совместно по образцу закупки вакцин против COVID-19.
Напомним, что президент России Владимир Путин принял решение о прекращении расчета поставок природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. Теперь оплатить их страны смогут только в рублях. Глава Еврокомиссии посчитала данные действия попыткой обойти санкции и заявила, что не допустит этого. А Италия и Германия заявили о нарушении Россией договоров по поставкам газа.