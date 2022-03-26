Эксперт спрогнозировал курс рубля

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер спрогнозировал курс рубля на следующую неделю. Его слова передает агентство «Прайм».

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Зельцер заявил, что сейчас рубль уходит под планку 100 за доллар и 110 по евро, потому что «эмоции стихают». По его словам, волатильность курса еще будет присутствовать и временно он может покидать двузначную территорию по доллару. Однако в среднесрочной перспективе ожидания прежние — дальнейшее продвижение к 90 за доллар и 100 за евро, отметил он.

Эксперт пояснил, что, несмотря на антироссийские санкции, правительство вводит контрмеры, которые способствуют укреплению курса рубля. Например, перевод российского экспорта газа для стран-санкционеров на рубли.

«Если ранее наши экспортеры продавали выручку в объеме 80 процентов, то сейчас импортеры сами будут вынуждены осуществлять конверсию на наших площадках, укрепляя рубль, но в объеме всех 100 процентов за потребляемое ими сырье. Плюс транзакционные расходы ложатся на покупателя», — объяснил специалист.