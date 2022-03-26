Россиянам рассказали о влияющих на курс рубля факторах

«Стоит понимать, что сейчас в некотором роде уже происходит формирование разных валютных курсов: внутреннего (контролируемого ЦБ) и внешнего (торги на форекс)», — предупредил аналитик.

По словам Маслова, на данный момент на российскую валюту по-прежнему влияют геополитическая обстановка и развитие ситуации вокруг Украины. В случае, если обстановка будет стремиться к нормализации, торговля ресурсами в рублях может привести к укреплению валюты в долгосрочной перспективе, заявил он.