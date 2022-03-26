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1 час назад

Россиянам рассказали о влияющих на курс рубля факторах

Lenta.ruLenta.ru

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов рассказал россиянам о факторах, влияющих на курс рубля, в беседе с агентством «Прайм».

Россиянам рассказали о влияющих на курс рубля факторах
Фото: ТАССТАСС

«Стоит понимать, что сейчас в некотором роде уже происходит формирование разных валютных курсов: внутреннего (контролируемого ЦБ) и внешнего (торги на форекс)», — предупредил аналитик.

По словам Маслова, на данный момент на российскую валюту по-прежнему влияют геополитическая обстановка и развитие ситуации вокруг Украины. В случае, если обстановка будет стремиться к нормализации, торговля ресурсами в рублях может привести к укреплению валюты в долгосрочной перспективе, заявил он.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер спрогнозировал курс рубля на следующую неделю. По его словам, в среднесрочной перспективе ожидания прежние — дальнейшее продвижение к 90 за доллар и 100 за евро.

Экономика,Андрей Маслов,
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