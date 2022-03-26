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1 час назад

Путин подписал новый антикризисный закон

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о введении новых антикризисных мер налоговой поддержки в условиях экономических санкций.

Путин подписал новый антикризисный закон
Фото: ReutersReuters

Президентский закон предусматривает целый ряд мер, среди которых: освобождение от налога с доходов в виде материальной выгоды, полученных в период с 2021 по 2023 годы в российских банках; предоставление права применения заявительного порядка возмещения НДС всем налогоплательщикам, не находящимся в процессе реорганизации (ликвидации) и в отношении которых не возбуждена процедура банкротства; по транспортному налогу повышающий коэффициент будет действовать только для тех автомобилей, стоимость которых превышает 10 миллионов рублей; для IT-компаний на 2022-2024 годы ставка налога на прибыль будет составлять 0%.

С полной версией документа можно ознакомиться на официальном портале правовой информации, где он опубликован.

Ранее глава государства распорядился увеличить размер прожиточного минимума, МРОТ, жалование сотрудников, занятых в бюджетной сфере и все соцвыплаты, включая пенсии. Как отметил Путин, в бюджете достаточно средств для обеспечения выплат.

Двадцать четвертого февраля Россия начала специальную военную операцию по защите жителей Донбасса. В ответ на это коллективный Запад ввел в отношении официальной Москвы экономические санкции. Под ограничения попали госкомпании, крупнейшие банки РФ и отдельные физические лица.

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Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что западные санкции для России - это не фатальные трудности, их нельзя сопоставить со страшными испытаниями страны в прошлом веке и даже с проблемами коронавируса. По его словам, санкции, которые были введены западными странами в адрес РФ в связи с событиями на Украине, не спровоцируют коллапс в отечественной экономике. Медведев отметил, что у России есть все возможности для своего развития, а также партнерские связи с дружественными странами.

Экономика,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,
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