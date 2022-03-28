Европу обвинили в недальновидном введении санкций против РФ

Политический обозреватель Энтони Уэббер обвинил европейские страны в недальновидном введении санкций против России. Он отметил в интервью RT, что Европейский союз (ЕС) и Великобритания не подумали о последствиях подобного решения.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По мнению политолога, итогом введения ограничений станут протесты и демонстрации в Европе из-за значительного роста цен.

Видео дня

Энтони Уэббер, политический обозреватель

Разумеется, в ряде государств Европы это привело к протестам. Думаю, в результате начнёт расти давление на правительства в первую очередь западных стран. Ведь очевидно, что их население не может выдержать такой серьёзный рост повседневных расходов

Уэббер призвал Европу полностью изменить свою политику и осознать, что страны, которые вводят санкции против России, в итоге вводят их против самих себя.

20 марта министр финансов Соединенного Королевства Риши Сунак предупредил, что санкции, введенные Лондоном против России, негативно скажутся на финансах британцев. Он уточнил, что в санкционный список Лондона за последнюю неделю были включены около 400 россиян. Кроме того, были введены повышенные тарифы на импорт основных товаров из России.

16 марта глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Британия продолжит ужесточать санкции против России с целю добиться полной изоляции страны на международной арене. В частности, будут усилены ограничения против нефтегазовой отрасти. Помимо этого, Британия будет добиваться отключения от SWIFT всех российских банков и настаивать на полном отказе от российских нефти и газа.

15 марта власти Британии уже расширяли санкционный список. В него вошли российские государственные деятели, политики и журналисты, среди которых зампред Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, премьер-министр Михаил Мишустин, официальный представитель МИД Мария Захарова, член Совбеза Сергей Иванов.

«Развалится вся Европа»

Если из-за санкций против России потерпит крах экономика Германии, вслед за ней «развалится вся Европа», сказал немецкий экономист Айка Хамер в беседе с RT. По его словам, европейские страны могут столкнуться с тем, что дизельное топливо или бензин станут стоить по 4-5 или даже 6 евро за литр.

Айка Хамер, немецкий экономист

Мы также можем столкнуться с тем, что большинство жителей Европы больше не смогут позволить себе ездить на автомобиле. Без этого великий зажиточный Запад не более чем иллюзия

По мнению эксперта, ответственность за экономические потрясения граждане возложат на политиков, поскольку в противостоянии с Россией «нет здравого зерна». Проиграют в этой ситуации средний класс и наименее обеспеченные слои населения Германии, Европы и США, подчеркнул Хамер.

25 марта стало известно, что Министерство экономики Германии планирует летом вдвое сократить импорт российской нефти, осенью отказаться от угля из России, а к концу года снизить до 30 процентов зависимость от российского газа.

Британская газета The Guardian предупредила, что западные страны могут испытать «шок» из-за перенаправления экспорта топлива из России на азиатские рынки. Издание отметило, что санкциями против России страны Европы и США загонят себя в ловушку. Издание пояснило, что у Вашингтона есть рычаги давления на мировую финансовую систему, но зачастую США не могут определиться с целями.

Последствия отключения от SWIFT

Депутаты Европарламента от Австрии Георг Майер и Харальд Вилимский предупредили Еврокомиссию о негативных последствиях отключения России от SWIFT, передает RT.

Георг Майер и Харальд Вилимский, депутаты Европарламента от Австрии

Эта мера затрагивает все российские банки, подпавшие под санкции международного сообщества. Однако запрет будет иметь последствия не только для России, но и для рынка Евросоюза

По мнению парламентариев, банки Евросоюза, ведущие бизнес с российской стороной, могут понести большие убытки. Депутаты уточнили у ЕК, каким образом она намерена компенсировать негативное воздействие на экономику.

Майер и Вилимский также задались вопросом, какие меры предпринимаются для смягчения последствий запрета использования SWIFT за поставки энергоносителей и каким образом Европа поддержит свои промышленные предприятия, которым будет нанесен ущерб.

Ранее Евросоюз отключил от международной системы семь российских банков: ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Оказывать данным банкам услуги SWIFT в ЕС запретили с 12 марта.