Эксперт назвал пользу криптовалюты

Криптовалюты могут стать эффективным инструментом привлечения инвестиций, а их майнинг – применен в качестве управляемой нагрузки для использования профицита энергомощностей в непиковые часы, рассказал эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Энерджинет» Андрей Абрамов.

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«В российской энергосистеме, как и в любой другой, имеется значительный профицит энергомощности в непиковые часы, дополнительная выработка в эти часы стоит дешево. Для майнинга неважно, в какие часы потреблять электроэнергию – это гибкая или управляемая нагрузка», – считает эксперт НТИ.

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Майнинг, по мнению Абрамова, в таком случае может использоваться в качестве «балансирующей нагрузки» – его можно наращивать, как только в узле энергосистемы появляется избыток мощности, и останавливать при пиковой нагрузке других потребителей, передает РИА «Новости». Согласно эксперту это не только поможет удешевить электроэнергию для майнинга, но и даст возможность выровнять графики нагрузки, повысить коэффициент использования сетевых и генерирующих активов, что положительно скажется и на эффективности работы энергосистемы, и на себестоимости энергии.

Кроме того, Абрамов рассказал, что майнинг также может повысить эффективность в других отраслях. Например, при разработке удаленных нефтяных месторождений с высокой долей попутного газа (ПНГ).

«Плата за выбросы при сжигании ПНГ в факелах делает разработку месторождений нерентабельной. Строительство газопровода или электрических сетей (в случае выработки электроэнергии прямо на месторождении) также не окупается, потому что в первые 4-5 лет выход попутного газа резко возрастет, а затем так же резко начнет снижаться. То есть инфраструктура в среднем за период эксплуатации месторождения будет загружена на 20-30%», – пояснил он.

Майнинг в таком случае может стать решением, если на месторождения привезти модульные электростанции и оборудование для майнинга.

«По мере роста добычи ПНГ к ним добавляются новые модули. При снижении добычи модули перевозятся на другие локации. Таким образом, майнинг позволяет гибко утилизировать природный газ и делать нефтяные месторождения рентабельными», – считает эксперт.

Ранее инициативу партии «Новые люди» по легализации майнинга в России поддержал вице-премьер Александр Новак, назвав вопрос своевременным.