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1 час назад

The Guardian: Запад загнал себя в ловушку антироссийскими санкциями

Газета.RuГазета.Ru

Санкции Соединенных Штатов и их союзников против России приведут к тому, что западные страны попадут в ловушку, пишет The Guardian.

На Западе заговорили о ловушке антироссийских санкций
Фото: Alex Brandon/APAlex Brandon/AP

В публикации говорится, что значение России для мира выходит за рамки ее размеров как 11-й по величине экономики в мире. Переход РФ на экспорт нефти, газа и угля на азиатский рынок, вместо США и Евросоюза, станет большим экономическим потрясением.

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Говоря о решении Кремля перевести расчет за топливо с «недружественными странами» в рублях, автор статьи полагает, что высокие цены на энергоносители вернут инвестиции в добывающие отрасли, рискуя обратить вспять тенденцию к переходу планеты в сторону чистой энергии. Также в статье напоминается, что Россия является источником важнейших полезных ископаемых.

«У Вашингтона есть рычаги давления на мировую финансовую систему, но зачастую США не могут определиться с целями», — отмечается в публикации.

В материале подчеркивается, что Россия сможет разработать новые технологии и благодаря им вырваться из «геополитической клетки».

Ранее старший директор по энергетическим кампаниям Sierra Club Келли Шихан рассказала британской газете The Guardian, что переход европейских стран на американский газ чреват климатической катастрофой.

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