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1 час назад

Финляндия прекратила грузовое железнодорожное сообщение с РФ

Москва24Москва24

Структура финского железнодорожного оператора VR Group приостановила с 27 марта движение грузовых вагонов из РФ. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на старшего вице-президента VR Transpoint Мартти Коскинена.

Финляндия прекратила грузовое железнодорожное сообщение с РФ
Фото: depositphotos/dnaumoiddepositphotos/dnaumoid

В компании отметили, что возврат составов из Финляндии в Россию пока что будет осуществляться.

"Продолжение грузовых перевозок между Россией и Финляндией более невозможно из-за санкций, наложенных на "Российские железные дороги". VR Group обязана соблюдать санкции, введенные западными странами", – пояснил Коскинен.

Отмечается, что с 28 марта VR Group останавливает и пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией поездами Allegro.

VR Group 1 марта заявила о прекращении сотрудничества с ОАО "РЖД", кроме нужного для трансграничного сообщения. Решение должно было действовать до особого распоряжения.

О том, что финская железнодорожная компания VR Transpoint, являющаяся дочерней структурой государственного железнодорожного оператора VR по грузоперевозкам, приостанавливает прием поездов из России с 27 марта, стало известно ранее. Тогда сообщалось, что прием поездов из России прекращается 27 марта с 12:00.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

Экономика,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,Владимир Путин,РЖД,ЕС,
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