Названы влияющие на рубль факторы

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов рассказал о влияющих на курс рубля фактора. Об этом он сообщил в беседе с агентством «Прайм».

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Маслов заявил, что на рубль и экономику России воздействуют не только новые санкции против нее, но и контрмеры с ее стороны. Он также назвал и ряд других факторов, которые нужно учитывать. Он допустил спад рубля из-за укрепления доллара и продолжающейся пандемии коронавируса.

«Сейчас ведется полномасштабная экономическая война, и с обеих сторон в ход идут серьезные меры по экономическому давлению», — отметил аналитик.

Эксперт добавил, что ограничение рыночной экономики в таких масштабах отражается на всех участниках рынка, включая Россию. На рубль, как и на иные валюты, влияет повышение ставки ФРС США за счет укрепления доллара. Однако ни это обстоятельство, ни пандемия COVID-19 не являются такими значимыми факторами, как ситуация вокруг Украины и возможная изоляция экономики России.

Специалист добавил, что курс рубля не охватывает текущую ситуацию на рынках, поскольку к торгам на бирже не допустили нерезидентов, а короткие позиции запретили.

«Ввиду этого неясно, до каких уровней может ослабнуть рубль, однако, российская валюта за последние 20 лет почти всегда возвращалась к максимумам, которые на данный момент находятся у отметок выше 125 рублей за доллар, что не исключено и сейчас», — заключил Маслов.