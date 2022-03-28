У Японии возникли проблемы с конфискацией средств ЦБ

Японское законодательство не позволяет осуществлять конфискацию золотовалютных резервов зарубежных центробанков, которые хранятся в Банке Японии, в том числе это касается и ЦБ РФ. Об этом заявил в понедельник на парламентском заседании японский министр финансов Сюнъити Судзуки.
"В целом, в нашем законодательстве, в том числе законе о Банке Японии, нет положений, позволяющих реквизировать резервы иностранных центральных банков в иностранной валюте, которые хранятся в Банке Японии", - сказал он в ответ на вопрос, может ли Япония принять соответствующие меры в рамках санкций в отношении РФ, которые были введены после начала военной операции на Украине.
Токио ранее приостановил операции с ЦБ РФ, что фактически означает заморозку его резервов в Банке Японии. Активы ЦБ РФ в японских иенах оцениваются примерно в $33 млрд.
Япония ранее обнародовала несколько пакетов санкций в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины. Под индивидуальные санкции попали более 100 человек, включая представителей руководства страны, чиновников и бизнесменов. В список запрещенных к экспорту товаров и технологий попали 300 наименований, среди которых полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, телекоммуникационное оборудование, средства связи, продукция военного назначения, включая оружие, программное обеспечение, нефтеперерабатывающее оборудование. Помимо этого, Япония заморозила активы банка "Открытие", Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка "Россия", Промсвязьбанка и ВЭБ.РФ.