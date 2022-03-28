У Японии возникли проблемы с конфискацией средств ЦБ

"В целом, в нашем законодательстве, в том числе законе о Банке Японии, нет положений, позволяющих реквизировать резервы иностранных центральных банков в иностранной валюте, которые хранятся в Банке Японии", - сказал он в ответ на вопрос, может ли Япония принять соответствующие меры в рамках санкций в отношении РФ, которые были введены после начала военной операции на Украине.