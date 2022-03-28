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1 час назад

Канцлер Германии озвучил срок отказа от российской нефти

Елена Прошина

Германия может стать независимой от импорта угля и нефти из России уже в этом году. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью телеканала ARD.

Шольц раскрыл сроки полного отказа от нефти из России
Фото: ReutersReuters

Он признал, что в настоящий момент Германия, как и многие страны Европейского союза, зависимы от поставок топлива и сырья из России. Однако Шольц при этом выразил надежду, что ФРГ в нынешнем году сумеет отказаться от российских поставок и приобрести энергетическую независимость.

«Мы попытаемся уже в этом году уйти [от зависимости] от российского импорта угля и нефти, и мы подготовим технические условия для того, чтобы мы смогли как можно быстрее стать независимыми от импорта газа», — заявил он.

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что экономика Германии может стать независимой от поставок газа из России к лету 2024 года. Он отметил, что нужда в российской нефти и угле существенно снизится уже к лету 2022 года.

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Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что страны Евросоюза все еще слишком зависимы от поставок топлива и сырья из России. По его словам, ЕС «инициирует существенный экономический кризис», если немедленно откажется от российских ресурсов.

«Мы поэтому сделали все, чтобы освободиться от этой зависимости. Я считаю это правильным путем», — подчеркнул он.

Экономика,Роберт Хабек,Олаф Шольц,ЕС,
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