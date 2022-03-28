Что такое система SWIFT и как она работает

На фоне украинского кризиса ЕС и США ввели против России обширные санкции, в частности, семь российских банков были отключены от международной системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. «Рамблер» рассказал, что такое система SWIFT, как она функционирует и чем грозит банковской системе РФ полное изгнание из SWIFT.

Фото: Reuters Reuters

Что такое система SWIFT

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SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) - крупнейшая международная межбанковская система обмена информацией. Это частная структура со штаб-квартирой в Бельгии, существующая с 1973 года.

Сама по себе SWIFT не является платежной системой, но ее задача - помогать банкам быстро и безопасно переводить друг другу платежи. По сути SWIFT - это своеобразный межбанковский мессенджер, через который можно сообщить, что платеж отправлен одним банком другому. Или, по-другому, это система электронного документооборота, доступная банкам со всего мира.

Банки-участники SWIFT придерживаются заданных стандартов в оформлении финансовой информации и порядке обмена ею, это необходимо для защиты от мошенничества. Системой пользуются более чем 11 тысяч организаций из пары сотен стран. Сравнительно недавно, в 2015 году, Россия была одним из самых активных участников системы: российские банки занимали второе место после американских по количеству операций.

Кто и как использует систему SWIFT в России

К началу 2021 года в России к SWIFT был подключен 291 пользователь (речь идет и о банках, и о компаниях).

За 2020 год пользователи системы в РФ отправили через SWIFT 143 миллиона сообщений - 1,5 процента от всех сообщений, отправленных за этот период по всему миру. 87,4 процента сообщений касались платежей, 8,9 процента - ценных бумаг, остальные были связаны с операциями на финансовом рынке.

В России и по всему миру системой SWIFT пользуются физические лица, различные компании, брокеры и торговые биржи.

Как работает SWIFT

SWIFT пересылает поручения в банки-корреспонденты, в которых у банка-отправителя открыты корреспондентские счета (корреспондент выбирается в зависимости от валюты перевода).

Сообщения представляют собой специальные закодированные уведомления. Структура сообщений такова:

Заголовок

Текст

Трейлер (специальный код)

Через компьютерный терминал (CBT) SWIFT связывается с универсальным компьютером. С помощью СВТ SWIFT осуществляет передачу и получение сообщений, а также управляет прикладными задачами. Сообщения поступают в региональный процессор (RGP), а оттуда уходят в соответствующий операционный центр.

Там SWIFT проверяет синтаксис сообщений, копирует и шифрует данные для хранения. По результатам проверки отправитель получает уведомление о положительном или отрицательном результате. Каждому сообщению автоматически присваивается входящий номер.

Если описывать весь процесс простыми словами: в случае с трансграничными переводами банк отправителя в России с помощью SWIFT сообщает банку получателя где-то за рубежом, что был произведен перевод в конкретной валюте от конкретного отправителя в пользу конкретного получателя.

После этого банк получателя сообщает банку отправителя, что отправленная сумма получена на счет. Проведение перевода должно занимать максимум неделю.

Для совершения платежа необходимо указывать BIC (БИК) – идентификационный номер банка по международному стандарту ISO, а также IBAN – международный код банка-получателя.

Чем грозит отключение от SWIFT?

Если от SWIFT отключают все банки разом, страна оказывается в финансовой изоляции. Это ставит под удар весь ее импорт и экспорт (по крайней мере на время). Старший вице-президент ICDC Pacific Co Константин Воробьев говорил, что в России это привело бы к валютному шоку и дефициту импортных товаров.

В случае полного отключения от системы банкам нужно будет напрямую договариваться с иностранными компаниями о способе проведения платежей. Возможно, в таком случае придется пользоваться посредниками за пределами ЕС. Процесс обмена финансовой информацией в российской банковской системе станет гораздо дольше и дороже.

При этом отключение России от SWIFT - это палка о двух концах. Во-первых, моментальное отключений всей РФ от системы остановило бы продажу нефти и газа, необходимых многим странам. Во-вторых, проходящие через SWIFT платежи прозрачны для американских спецслужб: если бы все российские банки отключили от системы, разведке США стало бы сложнее работать, пишет BBC News.

SWIFT никак не связана с работой платежных систем (Visa, MasterCard, «Мир»). Кроме того, отключение банков от нее не угрожает счетам россиян в иностранной валюте.

Однако отключение банков от SWIFT усложнит жизнь людям, которые переводят деньги с банковского счета за рубеж и получают переводы из иностранных банков.

Альтернативы системе SWIFT

Альтернативы системе SWIFT существуют, даже внутри Европы, - к примеру, система SEPA для транзакций в евро. В 2019 году был совершен первый перевод в системе-новинке INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), созданной в ЕС.

У Китая есть своя система CIPS, к которой подключены более 20 российских банков.

В 2014 году стартовала работа Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, российской альтернативы SWIFT. Присоединяться к ней могут и российские, и зарубежные банки. По данным Forbes, сейчас их более 330.

По информации «Ведомостей, около пяти лет назад доля SWIFT в расчетах банков внутри России превышала 80 процентов, а в 2022-м упала до 20 процентов.

Ректор РЭШ Рубен Ениколопов отмечает, что в качестве альтернативы SWIFT можно использовать любое средство коммуникации - даже телеграф, телефон или факс. С их помощью можно передавать финансовую информацию, но по скорости передачи и удобству они не могут соперничать со SWIFT.

Эксперт по финансовых технологиям из СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов добавил, что теоретически можно использовать телетайп, напоминающий телеграф и существовавший еще до SWIFT. Однако это сделает расчеты дороже и не все захотят работать с устаревшими системами.