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48 минут назад

Шольц: Германия откажется от российских энергоносителей в 2022 году

Лера Букина

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что ФРГ намерена уже до конца 2022 года полностью отказаться от поставок угля и нефти из России. Об этом он заявил в эфире телеканала ARD.

Шольц: Германия откажется от российских энергоносителей в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, отказ от российских энергоносителей пройдет быстро, работа по этому направлению уже активно ведется.

«Что касается Германии, движение [к отказу от российских энергоносителей] будет довольно быстрым. Мы уже активно работаем с предприятиями над переориентацией импорта угля, это может произойти уже в этом году. Мы также работаем над реализацией подобных мер в отношении нефти, отказ от поставок может быть реализован очень быстро», – передает его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что от введения резкого эмбарго на импорт российских энергоресурсов пострадали бы «многие рабочие места».

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что антироссийские санкции, не обойдут стороной Германию. По его словам, жителей «ждут тяжелые дни». Однако, по его мнению, эти дни изменят мир, «возможно, быстрее, чем мы считали возможным».

Экономика,Олаф Шольц,Франк-Вальтер Штайнмайер,
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