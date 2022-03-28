Шольц: Германия откажется от российских энергоносителей в 2022 году

«Что касается Германии, движение [к отказу от российских энергоносителей] будет довольно быстрым. Мы уже активно работаем с предприятиями над переориентацией импорта угля, это может произойти уже в этом году. Мы также работаем над реализацией подобных мер в отношении нефти, отказ от поставок может быть реализован очень быстро», – передает его слова ТАСС.