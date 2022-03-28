Страны G7 не собираются платить за российский газ в рублях. Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, передает Associated Press.

Он подчеркнул, что «все министры G7 согласились в том, что это будет одностороннее нарушение существующих контрактов». Хабек назвал неприемлемой оплату газа в российской валюте.

«Мы будем призывать компании не выполнять требование Путина», — подчеркнул он.

23 марта президент России Владимир Путин в ходе совещания с кабинетом министров России заявил, что продажа природного газа и другой экспорт из России в страны Европы и Соединенные Штаты в ближайшее время будут переведены на рубли. Сегодня, 28 марта, глава государства поручил правительству, Банку России и компании «Газпром» до 31 марта предоставить доклад об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны.