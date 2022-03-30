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1 час назад

Кабмин легализовал параллельный импорт в РФ

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которым легализуется параллельный импорт в РФ (без разрешения правообладателя), передает РИА Новости. Мера принята для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары.

Правительство легализовало параллельный импорт в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Список продукции, которую можно будет ввозить в РФ в рамках механизма параллельного импорта, составит и будет утверждать Минпромторг. В министерстве ранее отмечали, что в этот перечень войдет продукция, которая необходима для насыщения потребительского рынка.

Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, он предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы поставок, подчеркнули в Минпромторге.

Экономика,Экономика России,Михаил Мишустин,Минпромторг,
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