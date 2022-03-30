Правительство легализовало параллельный импорт в РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которым легализуется параллельный импорт в РФ (без разрешения правообладателя), передает РИА Новости . Мера принята для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары.

Список продукции, которую можно будет ввозить в РФ в рамках механизма параллельного импорта, составит и будет утверждать Минпромторг. В министерстве ранее отмечали, что в этот перечень войдет продукция, которая необходима для насыщения потребительского рынка.