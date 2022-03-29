С ростом цен в России решили бороться по-новому

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила по-новому бороться с ростом цен на нефтегазохимическую продукцию в России, привязав их к отечественным индикаторам. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото: РИА Новости РИА Новости

ФАС направила письмо в адрес крупнейших нефтехимических компаний, изложив в нем предпочтительный способ ценообразования на внутреннем рынке. Ведомство предлагает производителям опираться на внутренние индикаторы, как биржевые, так и внебиржевые.

Также компаниям предлагается не опираться на нетбэк и текущий курс рубля при определении цен на внутреннем рынке. Нетбэком называется цена на мировом рынке за вычетом расходов на транспортировку и экспортной пошлины (при ее наличии). Он служит ориентиром для внутренних цен на нефть и нефтепродукты. При росте нетбэка компании переориентируются на экспорт, что снижает предложение на внутреннем рынке и приводит к росту цен, и наоборот.

Рекомендации ФАС касаются долгосрочных контрактов с покупателями, цены в которых, как правило, привязываются к определенному индикатору.

«Преимуществом их применения является прозрачное ценообразование, которое позволяет компаниям на основе сформированной цены на товар выстраивать долгосрочные договорные отношения, что позволит гарантировать предсказуемость цен и обеспечить насыщение внутреннего рынка. Это в свою очередь защитит российских потребителей от значительного повышения стоимости», — говорится в сообщении ведомства.