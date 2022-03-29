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41 минуту назад

Евросоюз отверг требования оплачивать газ в рублях

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Европейский союз отказывается выполнять требований российской стороны по оплате газа в рублях. Об этом заявил официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер, передает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что Брюссель принимал участие в обсуждении вопроса группой стран G7, и позиции по данному вопросу совпадают. Главы министерств энергетики этих государств «отвергли требования» российской стороны, отметил Мамер.

«Что касается нас, мы сказали, что поставки должны соблюдаться с использованием долларов или евро», — указал представитель ЕК.

23 марта президент России Владимир Путин в ходе совещания с кабинетом министров России заявил, что продажа природного газа и другой экспорт из России в страны Европы и Соединенные Штаты в ближайшее время будут переведены на рубли. Накануне, 28 марта, глава государства поручил правительству, Банку России и компании «Газпром» до 31 марта предоставить доклад об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в случае отказа европейских стран от оплаты за газ в рублях благотворительностью Россия заниматься не станет.

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