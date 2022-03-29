Покупка газа за рубли: в России дали совет западным компаниям

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, как зарубежные потребители российского газа смогут решить проблему с оплатой за рубли.

Как объяснил Аксаков, которого цитирует РИА Новости, их можно будет покупать на Московской бирже по рыночному курсу. По его словам, технических препятствий к этому нет, процедура прописана в законодательстве.

Он уточнил, что конкретный курс будет определяться на Московской бирже.

Аксаков предложил вариант оплаты: обратиться на биржу, выставив заявку на определенное количество рублей. Дальше определяется курс, за этим следует сделка, и средства переводятся на счет "Газпрома". И, наконец, тот поставляет газ.

"Могут на форексе покупать, - добавил парламентарий. - Рубли могут покупать где угодно, главное, чтобы они были. Через биржу удобнее".

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и "Газпрому" в срок до 31 марта начать продавать газ недружественным странам в рублях. Речь о Евросоюзе и других странах, которые ввели антироссийские санкции. При этом глава государства подчеркнул, что Россия не отказывается от поставок "голубого топлива", согласно заключенным контрактам.

На Западе восприняли это без энтузиазма. Так, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страны "Большой семерки" отказываются платить России за энергоресурсы в рублях. Но поставлять ничего бесплатно РФ не будет, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявлял, что потребителям газа будет предложен механизм оплаты.

Власти Японии собирается просить компании не расплачиваться за российский сжиженный природный газ в рублях. С таким заявлением выступил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

«Пока неизвестно, подпадают ли контракты, заключенные японскими компаниями, под требование об уплате в рублях. Тем не менее, в соответствии с договоренностями на уровне G7 мы намерены просить японские компании не принимать подобные требования», — сообщает ТАСС слова Мацуно.

Немецкий вице-канцлер, министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек ранее заявлял, что страны G7 — Великобритания, Германия, Канада, Италия, США, Франция и Япония — не будут покупать российский газ за рубли. Президент России Владимир Путин заявил, что страны, признанные РФ недружественными (прежде всего Европа и США), будут обязаны платить за газ в рублях. Это решение главы государства, согласно опросу ВЦИОМ, одобрили 76% россиян. После этого несколько европейских стран заявили, что они не рассматривают такой вариант покупки энергоносителей. Обозреватель французской газеты Marianne Матиас Тепо заявил, что попросив европейские страны расплачиваться за газ рублем, Путин разыграл свою «козырную карту».

Оплачивать российский природный газ скоро можно будет только в рублях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Компании должны понимать изменившуюся конъюнктуру и абсолютно изменившуюся обстановку, которая возникла в условиях экономической войны, которую ведут против России», — объяснил представитель Кремля.

По его словам, зарубежные компании «должны понимать, что просто нужно купить за их валюту, за евро, за доллары, купить рубли и рублями оплатить газ».

По мнению Пескова, де-факто ситуация почти не меняется. При этом детали поручения президента по изменению валюты расчётов просчитываются, чтобы система была проста, понятна, прозрачна и выполнима для европейских и других покупателей, отметил он.

Пресс-секретарь добавил, что Россия всегда была и остаётся надёжным поставщиком энергоресурсов.

«Россия заинтересована в продаже своего газа. Мы не просто заинтересованы, мы уверены, что у нас лучший по предложению газ на рынке в плане ритмичности поставок, в плане цены и в плане надёжности. Лучше российского газа нет, все другие опции хуже. Это реальность», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что в Кремле просчитывают и вариант, при котором европейские контрагенты откажутся от контрактов.

В марте президент России Владимир Путин поручил перевести газовые контракты с «недружественными странами» на оплату в рублях. По его словам, поставлять товары в страны, которые заморозили российские активы, в долларах, евро и ряде других валют больше нет смысла. Перевести расчёты на рубли глава государства потребовал до 31 марта.

Песков уже заявлял, что Россия не собирается бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него рублями.

Европейские компании могут оплачивать поставки российского газа через не попавшие под санкции банки или путем открытия дочернего предприятия. Об этом рассказал РИА «Новости» управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

«Самый простой вариант — это использование неподсанкционных российских банков, либо банков вне SDN-листа Минфина США, в которых потребители (европейские частные энергетические компании) открывают рублевый и евро/долларовый счет, переводят с евро/долларового счета средства на рублевый по внутреннему курсу банка и совершают транзакцию», — пояснил Гришунин.

Также европейские предприятия могут открыть дочерние предприятия в России, «на счет которых переводятся евро/доллары и уже дочка продает валюту на Мосбирже и получает на свой рублевый счет средства, за которые приобретает газ», добавил он.

Страны Европы будут вынуждены перейти на рубли при оплате за газ из России, поскольку максимальные объемы сжиженного природного газа, которые могут обеспечить для замены американцы, составляют только 10% от российских поставок, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия-24».

«Не потому, что это является для них желаемым вариантом, а потому, что пока, чтобы там ни обещал посетивший Брюссель и Европу [президент США Джо] Байден <…>, максимум, что могут предложить Соединенные Штаты, как было объявлено в ходе визита президента США в Европу, – это 15 млрд куб. м сжиженного природного газа. Это примерно 10% того, что поставляется из России в страны Европейского союза», – приводит ТАСС ответ дипломата на вопрос, пойдут ли европейцы на перевод оплаты за газ на рубли.

Европе придется считаться с перспективой переводов расчетов за газ в рубли, заявил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. С соответствующим тезисом эксперт выступил на пресс-конференции «Снижение зависимости: ускорят ли санкции дедолларизацию российской экономики?», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это предложение о переводе наших расчетов за газ в рубли сделано, конечно, с позиции силы и европейским коллегам, несмотря на отторжение, придется с этим считаться», — полагает он.

По оценкам Широва, в противном случае вероятным сценарием может быть и прекращение поставок.

«Закрыть вентиль на самом деле, почему нет. Учитывая, что противная сторона заморозила наши резервы — это не менее адекватная реакция. Но мне кажется, до этого не дойдет просто», — добавил он.

Василий Колташов — о том, чем перевод расчетов за экспорт на рубли грозит недружественным странам и самой России

Коллективный Запад и особенно Евросоюз шокированы перспективой рассчитываться за российский природный газ в рублях. Президент России Владимир Путин объявил 23 марта о том, что компания "Газпром" в недельный срок должна подготовить все необходимое для такого перехода. В долларах и евро Россия газом торговать более не намерена с государствами, которые вошли в правительственный перечень недружественных.

Банк России прорабатывает финансовую сторону вопроса, но и без пояснений с его стороны ясно: потребители российского газа из этих стран должны будут в обход санкций своих правительств, которые направлены против РФ, заводить валюту в наши банки и покупать при их помощи наши рубли на Московской межбанковской валютной бирже. Еврочиновники, власти ФРГ и других стран обсуждают этот "ход Москвы", не находя пока для себя выхода.

"Укрепляете его валюту..."

Движение России и других стран ЕАЭС к переходу на расчеты в национальных валютах заметно давно. В том же направлении идут и Китай, Индия, Иран, Саудовская Аравия. Эти изменения прежде всего направлены против доллара, евро, фунта стерлингов и японской иены.

Среди западных стран Болгария и Молдова уже выразили согласие платить в рублях. Австрия высказывается против. Министр финансов Германии Кристиан Линднер отметил: "Если вы платите только в рублях, то вы укрепляете его [Путина] валюту. Мой совет: мы не должны принимать условия Путина, мы должны следовать контрактам в том виде, в котором они были заключены". Впрочем, Линднер, осознавая угрозу обвала промышленности ФРГ и еврозоны, при всей пылкости своего отрицания рубля использовал выражение "мой совет", что о многом говорит.

ЕС долгие годы внушал миру, что является мягкой альтернативой США и Англии с точки зрения инвестирования, резервирования и валютных операций. Этот миф окреп после того, как в 2003 году Германия и Франция не пожелали участвовать в нападении США на Ирак, а, напротив, были наиболее принципиальными противниками этого наравне с РФ. В нулевые годы происходило укрепление евро как альтернативной — как бы нейтральной — валюты. США до начала большого кризиса 2008–2020 годов эмитировали много долларов на обеспечение своей военной экспансии и сглаживание проблем финансового сектора, что имело следствием ослабление американской валюты в золотом выражении: золото в долларах подорожало вдвое. Евро, таким образом, взял часть влияния доллара и часть его товарного обеспечения. Россия демонстрировала, что предпочитает в торговле с ЕС расчеты в евро, а не американскую валюту. Иран, находясь под санкциями, также старался работать с евро.

В волнах кризиса 2008–2020 годов Европейскому центральному банку (ЕЦБ) приходилось несколько раз ослаблять евро к доллару, но это не мешало валюте Евросоюза сохранять занятые в мире позиции. Доля евро в мировой торговле, согласно данным системы SWIFT, составила на 2020 год 35%, на доллар приходилось 40%.

После того как в 1971 году доллар был отвязан от золота и последовали аналогичные решения по другим западным валютам, их обеспечивали только товары. Это могла быть продукция самих стран или товары, торговля которыми велась в их валютах. Таким образом, когда расчет за газ ведется в евро или долларах, эти валюты получают от России щедрый подарок. Теперь же это обеспечение будет потеряно.

Рубль на новом месте

После того как президент России объявил о плане перевода экспорта, в первую очередь природного газа, на рубли, курс российской валюты резко поднялся: если 22 марта доллар стоил 104,68 рубля (евро — 115,6 рубля), то на 26 марта его цена составила уже 95,66 рублей (евро — 105,27 рубля), а сегодня, 28 марта, в первую минуту торгов, по данным Московской биржи, доллар оценивался в 92,51 рубля (евро — 97,5 рубля). Этот сдвиг произошел на осознании того, что Россия круто меняет правила торговли газом. Конечно, переход на рубли потребует немало времени. Одни страны ЕС могут попробовать отказаться принимать условия "Газпрома" на практике, а не только в формате заявлений. Другие — тянуть время в переговорах, пеняя на условия ранее заключенных договоров и пытаясь оспорить тот факт, что нынешнюю инициативу России продиктовали форс-мажор и непреодолимая сила.

Москва уже приняла решение. ЕС от газа отказаться не сможет — даже если попытка поиграть на грани такого решения будет предпринята, она существенно ухудшит экономическое положение стран Евросоюза. Президент США Джо Байден обещает Европе много сжиженного природного газа взамен российского, но его предложение выглядит не особенно привлекательно: потреблять более дорогой американский газ в нынешних трудных условиях, при этом упустив шанс получить дисконт в переговорах с РФ. Тем не менее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что Евросоюз не допустит оплаты российского газа в рублях: "Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения". Впрочем, брюссельская еврократия имеет в Европе не лучшую репутацию — ее одинаково не любят за бездумное доктринерство как граждане, так и национальные администрации. Со скрипом и стоном ЕС все же придется покупать газ за рубли.

Российской валюте это обещает дальнейшее усиление. Доллары и евро будут приходить на наш рынок и улучшать курс рубля. Для ЕС это несет угрозу повышения инфляции, которая может стать выше мировой. Для России — шанс взять под контроль цены на продукты питания; плавное повышение покупательной способности домашних хозяйств. Впрочем, для более существенных итогов придется сделать и следующий шаг: перевести на рубли торговлю всеми товарами, что РФ экспортирует в недружественные государства, защитить сделки от возможной заморозки или прямого изъятия средств. При таком расширении рублевой торговли — на зерно, металлы и иную продукцию — российская валюта может стать резервной. Вместе с юанем. Но для этого нужно сделать и совместные шаги.

Не только контракты, но и товарные биржи

Экономический кризис 1973–1982 годов был для Запада крайне тяжелым. Выход из него во многом оказался связан с переносом производства в страны с низкими издержками. Китай стал самой успешной такого рода "гаванью" для западных заказов и капиталов. В этом процессе США, Англия, Япония и ЕС сохранили позицию не только главных потребителей, но и обладателей важнейших торговых площадок: Лондонская товарная биржа, Лондонская биржа металлов, Товарно-инвестиционная биржа (Лондон), Немецкая биржа (Франкфурт), ряд бирж в США, Японии, Юго-Восточной Азии и Европе. Торговля на этих рынках ведется и российскими товарами. Но что, если это положение изменить? Что, если Россия полностью переведет продажу своей продукции на собственные площадки? В этом случае все должны будут повторить действия европейских покупателей российского газа — перейти на рубли.

Российские товарные биржи получат развитие; банки получат денежные потоки, так как должны будут выступать агентами иностранных покупателей. Это будет означать рост их рентабельности, повышения курса их акций и облигаций. Наконец, если установится твердая тенденция укрепления рубля, то это может резко поднять значение фондового рынка России. Его принято было в 2000–2022 годах воспринимать как слабый и небольшой по сравнению с рынками США, Англии, ЕС или Японии. Некоторыми экспертами даже высказывались мнения, что Министерство финансов специально выпускало рублевые облигации правительства ради увеличения массы ценных бумаг на рынке и завлечения на него иностранных инвесторов. Если это хоть отчасти и было так, то санкции 2022 года обесценили эти усилия: 24–27 февраля фондовый рынок России обвалился максимально за все время наблюдений. 11 марта Байден заявил: "Рубль потерял больше половины стоимости <...> Московская биржа закрыта уже целых две недели, потому что они знают, что в момент открытия может произойти обвал". Он также добавил, что рейтинговые агентства понизили суверенные рейтинги России до "мусорного" уровня (оценка кредитоспособности). Однако когда фондовый рынок в России 24 марта вышел с каникул, там был отмечен рост.