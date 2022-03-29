Макрон назвал невозможной оплату российского газа в рублях

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал невозможной оплату контрактов по российскому газу в рублях. Об этом он сказал во время разговора с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

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Ранее официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер объявил, что Европейский союз отказывается от выполнения требований России по оплате газа в рублях.

«Что касается нас, мы сказали, что поставки должны соблюдаться с использованием долларов или евро», — пояснил представитель ЕК.

В Кремле в свою очередь подчеркивали, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в другие страны.

«Газ бесплатно поставлять никто не будет, это просто невозможно, а оплачивать его можно только в рублях», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.