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1 час назад

Вучич заявил, что Сербия полностью зависит от российского газа

ТАССиещё 2

Сербская экономика на 100% зависит от газа из России, поэтому Белград надеется на хорошую цену на предстоящих газовых переговорах с Москвой. Об этом заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич в эфире национального телевидения.

Вучич: Сербия полностью зависит от российского газа
Фото: ReutersReuters

"До сих пор мы платили по $270 за 1 тыс. куб. м за объем в 6 млн ежедневно, а все что свыше этого, мы платили значительно больше. Это вопрос переговоров, но я верю, что мы сможем договориться о хорошей цене. Мы можем работать над диверсификацией, но в настоящий момент мы на 100% зависим от российского газа, люди должны это знать. То же касается и вопроса доставки нефти через Адриатическому нефтепроводу (JANAF)", - заявил Вучич.

Отвечая на вопрос об отказе Сербии вести антироссийские санкции Вучич ответил: "Будет ли давление - будет, но Сербия серьезная страна и будет соответственно реагировать".

По итогам переговоров Владимира Путина и Александара Вучича в Сочи 25 ноября Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне $270 за 1 тыс. куб. м на следующие шесть месяцев, после чего Белграду будут предложены условия по долгосрочному контракту, которые президент Сербии Александар Вучич назвал исключительными.

С 1 января "Газпром" начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту. Из России газ транспортируется по морскому газопроводу "Турецкий поток" и далее по территории Турции. Затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию.

Экономика,Александар Вучич,Владимир Путин,Газпром,
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