Вучич: Сербия полностью зависит от российского газа

"До сих пор мы платили по $270 за 1 тыс. куб. м за объем в 6 млн ежедневно, а все что свыше этого, мы платили значительно больше. Это вопрос переговоров, но я верю, что мы сможем договориться о хорошей цене. Мы можем работать над диверсификацией, но в настоящий момент мы на 100% зависим от российского газа, люди должны это знать. То же касается и вопроса доставки нефти через Адриатическому нефтепроводу (JANAF)", - заявил Вучич.