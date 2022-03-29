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26 минут назад

Оценена возможность Германии заменить российский газ другим

Lenta.ruLenta.ru

Консультант Hawk Energy по энергетике Халед Аль-Авади оценил возможность Германии заменить российский газ другим. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал AlArabiya.

Оценена возможность Германии заменить российский газ другим
Фото: ReutersReuters

По его мнению, Берлин не сможет этого сделать из-за проблем с заполнением европейских хранилищ на грядущую зиму. Энергетик отметил, что зависимость Европы от российского сырья является стратегической и не может быть компенсирована за короткий промежуток времени.

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Также эксперт прокомментировал возможность совместной закупки топлива Европейской комиссией. Аль-Авади считает, что это не сработает, поскольку для увеличения объемов сырья необходимы газоперерабатывающие заводы на рынке.

«Все проекты в США, Азии и Африке могут обеспечить не более 20 процентов потребности ЕС в ближайшие два года», — сказал он. Эксперт подчеркнул, что европейские запасы «находятся на дне».

Ранее политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что недружественные европейские страны оказались в безвыходном положении из-за требования России перейти на рубли в расчетах за газ. По его мнению, они будут вынуждены пойти на этот шаг или в противном случае откатиться назад в экономическом развитии.

Экономика,Алексей Мартынов,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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