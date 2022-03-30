В России хотят создать новую платежную единицу

Экономисты из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН и Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) заявили, что в России необходимо создать новую платежную единицу для расчетов с дружественными странами. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на аналитическую записку экспертов.

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Они считают, что вопрос о создании новой платежной единицы поставили введенные Западом против РФ односторонние санкции, а также требование Москвы получать оплату за экспорт газа в Европу в рублях. Формирование недолларовой системы расчетов может вызывать интерес у стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Китая, Индии, Ирана, Турции и некоторых других, уверены экономисты.

Общая выгода для этих государства будет заключаться в уменьшении зависимости от резервных валют, которые могут использоваться странами-эмитентами в качестве геополитического оружия. Как указали авторы записки, курс такой единицы будет зависеть от средневзвешенной цены ресурсов на мировом рынке, а конвертацию национальных валют в платежную единицу в момент проведения внешнеторговых операций будет проводить клиринговый центр системы.

"В дальнейшем предполагается создание вторичного рынка этой единицы, позволяющего другим странам использовать ее в качестве резервной валюты", — предлагают экономисты.