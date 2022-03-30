В Еврропе придумали альтернативу российскому газу

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1 час назад

Европа решила снизить зависимость от российского газа с помощью водорода

Lenta.ruLenta.ru

Крупнейший энергоконцерн Германии E.ON и австралийская компания Fortescue Future Industries Pty планируют поставлять экологически «чистый» водород в Европу. Таким образом производители решили помочь региону снизить зависимость от российского газа и нефти, сообщает Bloomberg.

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Фото: ReutersReuters

Компании будут работать вместе, чтобы к 2030 году поставлять пять миллионов тонн «зеленого» водорода ежегодно. Топливо будет производиться за счет возобновляемых источников энергии в Австралии и распространяться компанией E.ON. Пять миллионов тонн водорода составляют треть энергии, импортируемой Германии из России.

Топливо будет поставляться в виде жидкого аммиака, который легче хранить и транспортировать, а затем будет преобразовано в водород, как только достигнет промышленных зон Европы. «Зеленая энергетика резко сократит потребление ископаемого топлива в Германии и поможет заменить российские энергоносители, создав при этом новую масштабную отрасль с высокой занятостью в Австралии», — сообщили компании.

Ранее в марте сообщалось, что E.ON прекратила закупку новых партий российского газа у «Газпрома». Генеральный директор компании Леонхард Бирнбаум заявил, что долгосрочных контрактов у E.ON не было, но небольшие объемы приобретались у торговых компаний «Газпрома».

Экономика,Газпром,
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