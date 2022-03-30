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42 минуты назад

В Польше призвали Еврокомиссию ввести налог на российские энергоносители

Лера Букина

Польша считает необходимым ввести налог на российские энергоносители в Европейском союзе. Об этом заявил в среду на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.

В Польше призвали Еврокомиссию ввести налог на российские энергоносители
Фото: PixabayPixabay

Он отметил, что «Польша представила радикальный план отхода от российских энергоресурсов», «а другие не делают ничего».

«Я призываю Еврокомиссию, чтобы она установила налог на российские углеводороды, чтобы справедливо шла торговля и справедливо выглядели экономические условия на общем европейском рынке», - подчеркнул Моравецкий.

При этом он сообщил о намерении страны отказаться от всех российских энергоресурсов до конца текущего года.

29 марта Польша запретила импорт российского угля. Также она приняла решение отозвать согласие на заключение с Россией договора о поддержке и взаимной защите инвестиций, который так и не вступил в силу с момента подписания в 1992 году.

До этого Варшава сообщила о намерении отказаться от новых газовых контрактов с Москвой и запустить программу «дерусификации» национальной и европейской экономики. Она заключается в отказе от российских нефти и газа. Правительство планирует выделить на это более 3 млрд злотых ($702 млн) для компании Gaz-System. Она управляет сетью газопроводов в стране.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей стал бы «самоубийством» для этого объединения.

Экономика,Матеуш Моравецкий,Владимир Чижов,Еврокомиссия,ЕС,
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