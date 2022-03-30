В Польше призвали Еврокомиссию ввести налог на российские энергоносители

Польша считает необходимым ввести налог на российские энергоносители в Европейском союзе. Об этом заявил в среду на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.

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Он отметил, что «Польша представила радикальный план отхода от российских энергоресурсов», «а другие не делают ничего».

«Я призываю Еврокомиссию, чтобы она установила налог на российские углеводороды, чтобы справедливо шла торговля и справедливо выглядели экономические условия на общем европейском рынке», - подчеркнул Моравецкий.

При этом он сообщил о намерении страны отказаться от всех российских энергоресурсов до конца текущего года.

29 марта Польша запретила импорт российского угля. Также она приняла решение отозвать согласие на заключение с Россией договора о поддержке и взаимной защите инвестиций, который так и не вступил в силу с момента подписания в 1992 году.

До этого Варшава сообщила о намерении отказаться от новых газовых контрактов с Москвой и запустить программу «дерусификации» национальной и европейской экономики. Она заключается в отказе от российских нефти и газа. Правительство планирует выделить на это более 3 млрд злотых ($702 млн) для компании Gaz-System. Она управляет сетью газопроводов в стране.