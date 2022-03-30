Медведев ответил на заявления про «коллапс» в России из-за санкций

«Коллапс» в России после западных санкций существует только «в тускнеющих от возраста головах тех, кому так хотелось увидеть это в хронике дня». Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он также отметил, что недавно президент США Джо Байден заявил, что санкции никого не могут остановить, при этом важно, чтобы «сохранялась боль».

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что России не следует переходить на бартер при расчете за товары с недружественными странами, принятие такой схемы будет означать полное поражение российской стороны.

Российская экономика ощутит на себе последствия западных санкций и не будет входить в 20 крупнейших в мире. Такое заявление сделал президент США Джо Байден в Варшаве.

«Экономика на пути к тому, чтобы сократиться вдвое в предстоящие годы <…> Она вскоре не будет даже среди 20 крупнейших в мире», — сказал Байден во время своего брифинга в Польше.

Трансляцию выступления вел youtube-канал Белого дома. По словам лидера США, до начала событий на Украине экономика России была 11-й по размерам в мире.

Запад начал вводить жесткие санкции после начала спецоперации на Украине. В то же время ограничения также имели негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии. Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке. Рейтинг президента США Джо Байдена снизился до исторического минимума: согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, он составил 40% против 44% в феврале 2022 г. Антирейтинг Байдена растет: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, в марте уже 54%.

Прежней финансовой системы в мире не останется – слишком сильно себя скомпрометировали ее экс-гаранты, которые «подмочили свою репутацию». Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что, пока «оппоненты» РФ продолжают «бесплодно трудиться», мировая финансовая система постепенно движется к новому направлению в экономических отношениях.

Ранее завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ им. Ломоносова Елена Ведута в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что в результате кризиса мир разделится на группы, в которых будет действовать своя валюта, рассчитанная методом валютной корзины, и если Россия первой пойдет по такому пути, то она скоро преодолеет переломный момент.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о наступлении эры региональных валют.

Как он написал в своём Telegram, отказ от доллара и евро как от мировых резервных валют не является фантастической перспективой и сейчас уже наступает эра региональных валют.

«Мир просыпается, а доверие к резервным валютам тает, как утренний туман. Отказ от доллара и евро как от основных мировых резервов не выглядит такой уж фантастической перспективой... Наступает эра региональных валют», — отметил Медведев.

По его словам, как можно говорить о каких-то резервах, если с ними могут делать что угодно.

«Что это за резервы, если обязательства по ним заморожены и фактически пущены в дефолт волей безумных политиканов, которые готовы принести деньги своих налогоплательщиков на алтарь неведомой победы в войне «до последнего украинца»? Кому они нужны в таком случае? Их даже в оплату контрактов за поставки топлива брать не хотят», — подчеркнул он.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал расширить список товаров, которые стоит экспортировать только за рубли.

У стран Запада не получилось глобально ограничить Россию, потому что она была готова к санкциям, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Конечно, есть и реальные трудности, с которыми России приходится бороться. Там, где нас все еще пытаются изолировать от мировых цепочек добавленной стоимости, международного разделения труда, увеличив безработицу и ввергнув в экономический хаос. Тем не менее глобально ограничить Россию не получается. Мы оказались готовы к этим вполне предсказуемым атакам", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

По его мнению, мир постепенно движется к новой логике мировых экономических отношений и к обновленной финансовой системе.

"Невозможно доверять тем, кто арестовывает счета других государств, крадет чужие бизнес-активы и личное имущество, поступаясь принципами абсолютной защиты священного права частной собственности", - подчеркнул зампред Совбеза.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что введенные западными странами санкции против России возвращаются бумерангом. Назвав их «адскими», он отметил, что ожидаемо они вернулись на Запад бумерангом. Он также заявил, что сегодня представители западных стран далеко не все убеждены в мысли, что «"солидарность в борьбе за правое дело" важнее личного благополучия».

«Похоже, что в Европе начинается рецессия, которая может распространиться на весь мир. Растут космическими скоростями цены на топливо. Становится ясно, что не все государства успешно справятся с таким спадом, несмотря на истеричные заявления нацлидеров западных стран, <...>. Особенно если вспомнить, что последствия прежних экономических кризисов прежде всего ощущались в обычных домохозяйствах. Сегодня на Западе уже далеко не всех убеждает мысль, что "солидарность в борьбе за правое дело" важнее личного благополучия», - написал Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Зампредседателя Совбеза РФ обратил внимание и на то, что сами санкции пока не достигают желаемых результатов.

«Очевидно и то, что сами санкции пока не достигают результатов, о которых успели прокричать своими слабеющими от натуги голосами западные политики. Так, блокировка наших банков не принесла существенного результата. А ее цель, скажем предельно ясно, в том, чтобы побольнее ударить именно по обычным гражданам России», - добавил Медведев.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что «наши граждане сохранили доступ к российской системе платежей и пользуются ею», а «запрет на экспорт российских энергоресурсов ударил пока только по рядовым западным потребителям - владельцам автомобилей, жильцам домов с газовым отоплением и другим».

Немногим ранее, зампредседателя Совета безопасности России заявлял, что западные санкции не фатальны для России. Он сказал, что их нельзя сопоставить со страшными испытаниями страны в прошлом XX веке и даже с проблемами коронавируса.

В США озаботились ростом цен на фоне введения санкций против России. Об этом заявила замгоссекретаря США Уэнди Шерман, информирует РИА «Новости».

Особенно остро рост цен отразится на странах, которые для обеспечения населения продуктами полагаются на импорт из Украины, добавила Шерман. По ее данным, речь идет о Марокко, Ливане, Йемене, Пакистане, Ливии и Тунисе.

Шерман считает, что экспорту зерна из Украины «мешает» спецоперация России на территории Украины.

Представительница США также обвинила Россию в бомбардировках нескольких гражданских судов, которые вывозили товары из портов Черного моря — доказательств она не предоставила.

Также глава Совета экономических консультантов при Белом доме Сесилия Роуз заявила, что администрация президента Джо Байдена ожидает повышения в США цен на продовольствие и энергоносители из-за ситуации на Украине. Она выразила опасения по поводу того, что рост стоимости энергоносителей и продуктов питания в свою очередь может повысить инфляцию.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь заявил, что мир стоит на пороге «беспрецедентного» продовольственного кризиса, так как находящиеся в конфликте «Россия и Украина — крупнейшие сельскохозяйственные производители». Наиболее тяжело его будут переживать страны Магриба, Африки и Ближнего Востока.

Масштабная нехватка продовольствия грозит США из-за политики, которую проводит американский президент Джо Байден. Такое мнение выразил журналист Майкл Ноулз, работающий в издании The Daily Wire.

"За последние два года то, что, как нам казалось, никогда не сможет произойти, стало реальностью", - заявил Ноулз.

Журналист отметил, что впервые за долгое время стране грозит нехватка продовольствия. Кроме того, Соединенные Штаты страдают от высоких цен на бензин и инфляции. Вместе с тем администрация Байдена, которая управляет страной уже больше года, игнорирует имеющиеся проблемы.

США рассматривают различные варианты дополнительных санкций в отношении России, в том числе расширение уже введенных ограничений и их ужесточение. Об этом сообщила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. Ее слова приводит ТАСС.

«Конечно, мы будем продолжать наращивать [рестрикции], и наши возможности не исчерпаются в ближайшее время. Есть много чего, что мы можем сделать, включая расширение санкций на новые цели, ужесточение санкций, которые уже существуют», — рассказала она, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова заместителя министра финансов США Адевале Адейемо о намерении Вашингтона вводить санкции против компаний, которые задействованы в цепи поставок России.

При этом она отметила, что на данный момент нет конкретных сведений о запланированных новых ограничениях.

Ранее стало известно, что в ходе совместной телефонной конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Великобритании и Италии Борис Джонсон и Марио Драги договорились сохранять санкционное давление на Россию из-за проведения специальной операции на Украине. Они «призвали российского президента [Владимира] Путина согласиться на прекращение огня, остановить все боевые действия, вывести российских солдат с Украины и разрешить кризис дипломатическим путем».

Попытка изолировать Россию в экономическом, финансовом и логистическом планах оборачивается кризисом исторического масштаба. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

«Реальные причины, грозящие мировому продовольственному рынку серьезной турбулентностью, отнюдь не в действиях России, а в безудержной санкционной истерии, которую Запад развязал в отношении России, не подумав ни о населении государств так называемого глобального юга, ни о своих собственных гражданах. Попытка изолировать Россию экономически, финансово и логистически от налаженных многолетних каналов сотрудничества уже оборачивается экономическим кризисом исторического масштаба», — заявил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

Для того, чтобы стабилизировать международные сельскохозяйственный и продовольственный рынки необходимо отказаться от «односторонних незаконных ограничительных мер», отметил российских дипломат.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации. Из-за этого Запад ввел в отношении России санкции. Президент РФ Владимир Путин считает, что цель данных мер — дискриминация России.

«Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связанно с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит», — заявил российский лидер.

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе беседы с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем указал на неприемлемость крайне жёстких санкций Запада против России. По его словам, подобные действия лишь усугубляют ситуацию и вредят обеим сторонам. Он в очередной раз призвал к скорейшему урегулированию конфликта между Россией и Украиной, передаёт ТАСС.

Максимально жёсткие санкции могут навредить обеим сторонам и ещё больше осложнить ситуацию, усилить противоречия, — заявил Ван И.

Он также предостерёг от попытки делить всё «на белое и чёрное», методы времён холодной войны и формирование противоборствующих блоков — «старый путь, по которому Европе не пройти».

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство готовит новый пакет контрсанкций. По его словам, ограничения будут включать в том числе меры по расширению импортозамещения лекарств. Ранее в ответ на санкции Запада из-за военной спецоперации на Украине Москва решила перевести контракты с европейскими потребителями газа на рублёвые расчёты.

«Вы знаете, что сейчас готовится очередной пакет контрсанкций. Рассчитываем, что к его обсуждению ваша фракция подойдёт так же конструктивно, как это было и ранее», — сказал Мишустин на встрече с депутатами Госдуме от КПРФ в преддверии отчёта правительства в парламенте.

Премьер отметил, что кабмин реализует меры, заложенные в плане первоочередных действий по повышению устойчивости российской экономики. Все они эти меры правительство отрабатывает в полном контакте с президентом, добавил Мишустин.

Уже на встрече с членами думской фракции «Справедливая Россия — За правду» премьер уточнил, что в пакет новых контрсанкций войдут меры по расширению импортозамещения лекарств.