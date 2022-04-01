Во Франции рассказали, как будут платить за российский газ

"Информация, которую мы получаем из Москвы в последние дни и часы, позволяет нам полагать, что компании смогут продолжать платить [за газ] в евро банкам, которые сами должны будут конвертировать евро в рубли", - сказала она, добавив, что речь идет, "в частности, о Газпромбанке".