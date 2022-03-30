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1 час назад

Медведев перечислил «лучшие способы» оставить Европу без газа

Газета.RuГазета.Ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратил внимание на ряд решений западных политиков, которые в результате оставят Европу без газа. Об этом он написал в Telegram.

Медведев перечислил «лучшие способы» оставить Европу без газа
Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

Так, он назвал «лучшими способами» заморозку проекта «Северный поток — 2» и активов Центрального банка России, заявления об отказе от российского газа «в ближайшие пару лет», отказ от приобретения рублей для платежа за газ по курсу валюты контракта и проведение обысков в офисах «Газпрома» в Германии.

Медведев в шутку назвал принятые меры «мудрыми решениями европейских политиков».

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24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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