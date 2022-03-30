Санкции Запада против РФ признали бесполезными из-за двух стран

«После начала спецоперации на Украине Индия подписала контракты на покупку у России шести миллионов баррелей нефти — это половина от того, сколько она купила за весь 2021 год. Почему? Потому что российская нефть продается со скидкой около 30 долларов за баррель», - пишет автор.