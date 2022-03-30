Санкции Запада против РФ признали бесполезными из-за двух стран

Поддержка Индии и Китая может свести на нет негативные последствия от санкций Запада для России, пишет обозреватель The Spectator Росс Кларк.
По его словам, восстановление курса рубля показало, «насколько трудно Западу изолировать и обрушить экономику противника, если это станет новой реальностью международного конфликта».
«Мы переоценили собственную экономическую мощь. Как бы нам ни хотелось думать, что богатые россияне считают наши предметы роскоши незаменимыми, именно энергетика движет российской экономикой», - считает Кларк.
Он обратил внимание, что даже при отказе от российской нефти Запад продолжает покупать у России газ. Кроме того, есть два крупных мировых игрока, которые не собираются присоединяться к антироссийским санкциям – это Индия и Китай.
«После начала спецоперации на Украине Индия подписала контракты на покупку у России шести миллионов баррелей нефти — это половина от того, сколько она купила за весь 2021 год. Почему? Потому что российская нефть продается со скидкой около 30 долларов за баррель», - пишет автор.
По его словам, эти две страны готовы «смести» любое количество нефти, от которого откажется Запад.
В результате поддержки Индии и Китая санкции действуют гораздо менее эффективно, чем казалось поначалу, заключил обозреватель The Spectator.