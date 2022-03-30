Шольц в беседе с Путиным не согласился с предложенной схемой оплаты газа

Канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным не согласился с предложенной схемой оплаты газа в рублях, сообщает Reuters со ссылкой на представителя кабинета министров Германии.

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«Шольц в ходе беседы не согласился с предложенной схемой, но попросил предоставить письменную информацию, чтобы лучше понять процедуру», - сообщил спикер кабмина.

По его словам, Шольц заявил о приверженности соглашению стран G7 о том, что платежи за российский газ будут по-прежнему осуществляться в долларах США или евро.

Спикер отметил, что президент РФ старался донести до канцлера, что для европейских партнеров ничего не изменится, и платежи по-прежнему будут производиться в евро и переводиться в «Газпромбанк», на который не действуют санкции, а затем конвертироваться в рубли.

В пресс-службе Кремля также рассказали о беседе президента РФ и канцлера ФРГ о способах оплаты за газ. Путин сообщил Шольцу, что изменение порядка расчетов вводится из-за заморозки валютных резервов Банка России странами – членами ЕС.