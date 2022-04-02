В Германии предрекли рекордные доходы России от экспорта газа

Россия может сделать рекордную выручку на экспорте газа, учитывая экстремальный рост цен на спотовых рынках. Такой прогноз сделал немецкий эксперт Янис Клюге в беседе с порталом ntv.de, передает "Пятый канал".
Он напомнил, что на спотовых рынках наблюдается пятикратный рост.
"До сих пор газ не играл такой большой роли в бюджете, имея соотношение примерно один к четырем по сравнению с нефтью. Однако в этом году газ может дать аналогичный заработок, поскольку многие контракты приводят в соответствие со спотовой ценой. Это означает, что "Газпром" получит рекордные доходы", — сказал он.
Специалист допустил, что доходы Москвы даже позволят компенсировать рост инфляции, снижение сборов налога на прибыль и НДС По мнению Клюге, бюджет России в этом году выйдет в профицит благодаря решению Кремля установить цену в 62 доллара за баррель нефти при планировании бюджета. Рост цен на газ в Европе начал ускоряться после указа президента РФ Владимира Путина о переводе оплаты за российский газ в рубли.