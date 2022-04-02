В Германии предрекли рекордные доходы России от экспорта газа

"До сих пор газ не играл такой большой роли в бюджете, имея соотношение примерно один к четырем по сравнению с нефтью. Однако в этом году газ может дать аналогичный заработок, поскольку многие контракты приводят в соответствие со спотовой ценой. Это означает, что "Газпром" получит рекордные доходы", — сказал он.