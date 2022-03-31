Энергокризис поставил под угрозу достижение целей Европы

Глобальные выбросы углерода в энергетическом секторе в 2021 году выросли до рекордного уровня. Восстановление после пандемии привело к увеличению спроса, поэтому коммунальные предприятия начали переходить на уголь на фоне энергокризиса, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитического центра Ember.

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Согласно анализу лондонского аналитического центра по климату, выбросы от выработки электроэнергии выросли на семь процентов по сравнению с 2020 годом, что является самым большим увеличением с 2010 года. Эта тенденция может продолжиться и в 2022 году, поскольку страны переходят на уголь — самое экологически «грязное» ископаемое топливо — на фоне высоких цен на газ.

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Переход к более «грязному» ископаемому топливу поставил под угрозу достижение целей Европы по сокращению выбросов, чтобы предотвратить последствия глобального потепления. Предполагается, что ископаемое топливо в энергетическом секторе заменят возобновляемые источники, однако действия России на территории Украины вынуждают Европу обращаться к любым энергетическим ресурсам, а такие страны, как Индия, стремятся использовать больше собственного угля на фоне высоких мировых цен.

Производство солнечной и ветровой энергии выросло в совокупности на 17 процентов в 2021 году, что также стало первым случаем, когда на эти источники пришлось не менее 10 процентов мирового производства электроэнергии. Выработка электроэнергии за счет сжигания угля в 2021 году выросла более чем на четыре процента по сравнению с 2019 годом.

Данные показывают, что большая часть увеличения угольной энергетики и выбросов приходится на Азию. В Европе возобновляемые источники энергии стали заменять газовую, а не угольную генерацию, тем самым подрывая планы регионы по отказу от загрязняющего окружающую среду топлива.